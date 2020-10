Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 00:30

"A Dorrego lo hicieron matar los mismos intereses financieros que apoyaron a Macri".

(Del senador Jorge Taiana.)

¿Qué une el asesinato del coronel Manuel Dorrego, fusilado en Navarro, el 13 de diciembre de 1828 por orden del general unitario Juan Lavalle, sin juicio ni proceso previo, con el gobierno de Mauricio Macri ? Lo une la enorme creatividad del senador kirchnerista Jorge Taiana .

"Lo hicieron matar [a Dorrego] los intereses financieros de la ciudad de Buenos Aires, los mismos que han apoyado al ingeniero Macri, a su gobierno, y nos han dejado esta penosa situación", sostuvo Taiana en un tramo de su discurso en el recinto del Senado, cuando se debatía el proyecto de ley por el que el gobierno de Alberto Fernández decidió recortar una buena tajada de los fondos que recibe la Capital.

"Nada es imposible"(Impossible is nothing), decía el jingle de una publicidad de Adidas, para seguir con las semejanzas que la semana pasada se hicieron en esta columna a partir del impuesto "Alfajor Jorgito, "el más rico", con el que se despachó el intendente kirchnerista de Laprida, Pablo Torres. El jefe comunal había anunciado el cobro de una tasa equivalente al valor de esa golosina, por hectárea y por única vez, a las producciones de más de 400 hectáreas, para pagarles un bono-estímulo a trabajadores municipales y personal esencial.

"No va a andar" (Añejo W), lo criticaron los ediles de la oposición. Sin embargo, el Frente de Todos logró sancionar la ordenanza en el Concejo Deliberante y produjeron un "shock" (jabón Cadum) entre los productores. Es que "pertenecer [a la mayoría justicialista] tiene sus privilegios" en Laprida (tarjeta American Express).

Entre otros jingles que sugirieron la semana pasada foristas de este espacio, podríamos decir que este tipo de actitudes de la política "marca nuestro nivel" (cigarrillos LM); resoluciones como las de Laprida, "en Europa no se consiguen" (zapatillas Interminable), y que resulta más que dudoso que Taiana sea "un león vendiendo" (Durax) interpretaciones históricas que nos hacen atrasar, como mínimo "104 años" (Magiclick).

Necesitamos con urgencia verdadera "gente de trabajo, pero de confianza" (neumáticos Cincotta), gente que "no te abandona" (Rexona) y un nivel de políticos "único y diferente" (Americano Gancia).

A los amigos de la política les decimos "just do it", "háganlo" (Nike). Marquen la diferencia. Y a nuestros lectores les decimos gracias. Muchas gracias.

