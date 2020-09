Normalidad y excepción en la historia argentina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2020 • 00:02

El derrotero de la historia argentina está signado por pugnas fratricidas, que han ido imponiendo al país visiones antagónicas, en mutación pendular interminable. Nuestro derecho no está excluido de esa tensión. Desde los tiempos de la colonia, el adagio "la ley se acata pero no se cumple" dio lugar a una cultura jurídica endeble, en la que la distancia entre hecho y norma se fue profundizando, al punto que la comunión de por sí compleja entre el ser y el deber ser kantiano, devino una utopía.

Para algunos la fecha puede ser arbitraria, pero lo cierto es que la ruptura del orden institucional en 1930 marcó un hito: es allí donde la excepción se impuso a la normalidad y prácticamente se convirtió en regla. Desde entonces, dos principios esencialmente complementarios se volvieron antagónicos y quedaron en una pugna absurda.

De un lado, el discreto encanto de la normalidad, que pone el acento en la certidumbre y la estabilidad como principios ordenadores de la sociedad (pacta sunt servanda), y concibe al individuo como protagonista estelar del orden jurídico. Enfrente, la dinámica de lo excepcional, gravitando en derredor de la irregularidad, con énfasis en la fuerza normativa de lo fáctico (rebus sic stantibus); la realpolitik por sobre la norma, y el Estado en el centro de la escena.

Quedaron así el Estado contra el individuo; el hecho contra el derecho. Lo que debiera ser arquitectónico se hizo agonal, y configuró un intríngulis insoluble.

Vale la pena notar que esta disputa tan nuestra, tiene hoy cariz mundial. A un siglo de por sí marcado por el vértigo, por un espacio que se encoge y un tiempo que se acelera, la pandemia le imprimió aún mayor velocidad. En los últimos meses, el predominio de la excepción por sobre la regla se hizo notable, al igual que el avance del Estado en todos los planos.

Algunos países buscaron el equilibrio luego del cimbronazo inicial, especialmente aquellos con una tradición que no resiste severas restricciones a libertades que tanto le costaron conseguir. Otros, con un marcado sentido colectivo en su bagaje cultural, acentuaron aún más el accionar estatal; hasta se ha llegado a hablar de un nuevo paradigma capitalista moldeado en Oriente.

Esta parece ser la línea en nuestra patria, en la que la paradoja se va resolviendo a favor de un estado de excepción permanente, pero con matices originales: nuestra agenda se basa en una plétora de normas nuevas, que en vez de atender los hechos, le dan la espalda, perdiendo así su eficacia (ley de teletrabajo, reforma judicial, decreto de telecomunicaciones). Una vez más, confundiendo las voces con los ecos.

Conviene preguntarse a esta altura cómo se puede, si se puede, resolver este arcano histórico que nos tiene a maltraer desde siempre.

El derecho sin duda necesita movilidad; cuando la norma se cristaliza, muere. Pero tampoco puede estar en una agitación permanente: requiere de estabilidad, de una sana convivencia con el poder, que lo contenga y le garantice al hombre su capacidad creativa (su libertad). A fin de cuentas, esa es la misión de la ley: asegurar la libertad en el caso del derecho público, y la justicia en el derecho privado (dar a cada uno lo suyo). En definitiva, pocas leyes y muchas instituciones, que aseguren un sistema elástico y no esclerótico, aunque sin bandera de pirata, porque hay una herencia cultural en la que el hombre es la medida de todas las cosas.

La respuesta la da el artículo 1 de nuestra Constitución: no hay que olvidar que desde Hobbes, el Estado no deja de ser una entidad paralela que fue creada para lidiar con una realidad social cada vez más compleja. Pero no es un fin en sí mismo, sino que fue inventado por el hombre y debe servirlo, no a la inversa. Eso es lo que prescribe la cláusula pétrea más importante de nuestra Constitución, cuando nos define como una república, con todo lo que eso significa. El axioma es claro y contundente, aunque parece cada vez más difícil de entender para muchos.

Exprocurador del Tesoro de la Nación