Nos quedamos sin las cosas sagradas

Los Reyes me trajeron la bicicleta roja poco después de cumplir los seis años. Puede decirse que creía en los Reyes, y sería cierto. Pero en realidad la frase “creer en los Reyes” carecía de sentido. Por supuesto que pasaban y había que dejarles pasto y agua para los camellos y dormirse temprano y portarse bien. ¿Cómo no íbamos a creer en algo tan fantástico a esa edad? Éramos niños, no detectives.

La bici roja fue un acontecimiento. La esperaba y no me la esperaba, y verla fue uno de esos instantes de emoción que uno después se pasa la vida entera tratando de volver a sentir. Tras las caídas, raspones y moretones de rigor, nos volvimos inseparables, la bici y yo; medio siglo después, temprano a la mañana, y luego de haber probado docenas de prácticas alternativas, incluidas las apps que te arengan con vocecita sintética, he vuelto a la bici. En lo que va del año recorrí 584 kilómetros. Deberían ser más, ya lo sé, pero ténganme paciencia. Soy un fundamentalista del sedentarismo. Sé que eso está mal, y mi médico me insta sin descanso a que haga ejercicio. Por ahora, lo único que he logrado mantener en el tiempo es esto de volver a sentirme como cuando ese invento genial que es la bicicleta y el chico que fui se fundían en un solo organismo veloz, zigzagueante e impredecible.

Ayer, antes de sentarme a escribir estas líneas, comprendí la fuerza irresistible de esas experiencias tempranas. Como la tristeza, la felicidad también se aprende. Empecé a andar en bicicleta cuatro años antes de ponerme a escribir de forma regular. En ambos casos –la escritura, la bici– es felicidad pura, sin mácula, y es libertad pura, sin límite. Pensé entonces en cuánto ha cambiado el mundo desde entonces.

Aunque para mi abuelo a los seis años ya eras un muchacho grande que tenía que ponerse a trabajar en el campo (esa había sido la experiencia de su infancia), lo cierto es que a uno le da pánico imaginar hoy a un chiquito de seis años circulando solo en bicicleta por la vía pública sin otra advertencia que el severo, pero maternal “mirá bien antes de cruzar”.

Pero el mundo era otro. O la Argentina era otra. O parte de la Argentina, no lo sé. Sé en cambio esto: el caserón antiguo al que nos mudamos cerca de mi cumpleaños número ocho –cuando ya era un veterano de las dos ruedas– tenía una inexpugnable puerta principal, con gruesas bisagras de bronce y ventanillo de dos hojas con vidrio estampado. Esa puerta nunca se cerraba. Esperen. No era que no le echábamos llave. No. Quedaba abierta de par en par, todo el día. En el medio te recibía un zaguán lleno de secretos, y entonces sí, te encontrabas con la puerta cancel, que se cerraba por los perros, pero sin llave ni nada. Las vecinas entraban a conversar con mi madre sin avisar, y en tales ocasiones se preparaban unos mates y se intercambiaban las buenas y malas nuevas del barrio.

A pesar de ser tan chico, en ese mundo no había un límite hasta donde llegar con la bici. Recuerdo el día que me animé a recorrer las cinco cuadras que separaban la casa del Parque Pereyra, cuyas tres manzanas de araucarias, canelos, fresnos y plátanos me devolvían al paraíso perdido de mis primeros años de vida; fui y enseguida volví, porque había llegado muy lejos y con eso ya tenía suficiente para una semana.

No había nada que temer, ese es el asunto. Un chico andando en bicicleta por el barrio era sagrado. La casa estaba abierta, pero no entrabas si la puerta principal se encontraba cerrada; con o sin llave. El chico saludaba a todos y todos lo saludaban, y el único recaudo era evitar el verdín de la zanja, no una calle en particular o el parque inmenso cuyos senderos recorrí hasta hacerme grande.

No pretendo que esto suene a nostalgia. Ojalá lo fuera. Pero no. Es que me doy cuenta, pedaleando ahora a la mañana temprano por mi barrio sin veredas, que aprendimos a vivir con miedo y que nos quedamos sin las cosas sagradas. No es nostalgia. Tristeza es la palabra.