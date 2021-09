Los biempensantes argentinos ya dieron su veredicto. Salvo para los pretendidos transgresores de siempre y los justificadores de ocasión, la campaña electoral de las PASO 2021 goza de una condena generalizada. Vacía, aburrida, frívola, berreta, bizarra, impresentable, son los adjetivos dominantes. Difícil acusar al tribunal popular de excederse en el rigor de la pena. No pasa lo mismo con los considerandos del fallo. Un lugar común lo explica todo: la culpa es de la decadente dirigencia política, que menosprecia a “la gente”. “Nos toman por tontos”, se indigna una mayoría.

El inapelable juicio final que castiga a la propaganda y a los candidatos a la pena máxima opera como un ansiolítico de la conciencia y la responsabilidad colectivas. La culpa es de otros. Siempre. “Yo, argentino”. El viejo dicho absolutorio, jamás perdió actualidad, aunque sí popularidad. Riesgos de una distorsionada autopercepción. Dismorfia autocomplaciente. Comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale ya no es negocio. Solo un muy certero chiste. Hay sobreoferta y escasea la demanda. No somos tan vivos ni los demás tan tontos. “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, sigue cantando Joan Manuel Serrat. Y nos mira de lejos.