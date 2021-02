Noticias incorrectas. Yo no subí al Everest, pero no importa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2021 • 00:10

El gobierno de Nepal contra el cuento del escalador mentiroso: llegar a la cima del monte Everest no es fácil y hay cientos de personas que murieron en el intento, pero en 2016 los hindúes Narender Singh Yadav y Seema Rani Goswami publicaron sus selfies en la cima del monte más alto del mundo. Algunos alpinistas descubrieron el engaño. Una de las máscaras de oxígeno no tenía tubo alimentador, los anteojos para el sol no tenían reflejos y la bandera -en una zona de altos vientos- permanecía quieta.

Cada vez más personas intentan escalar el Everest y cada vez hay más fakes de escaladores como estos. El monte es un destino turístico importante y a veces hay que hacer colas de tres horas a 8.848 metros de altura. Nepal es una de las naciones más pobres de Asia y vive de esta atracción mientras trata de erradicar las prácticas mentirosas: publica en la web las fotografías y condena a los mentirosos con la prohibición de escalar cualquier pico. Algunos escaladores se quedan con éxito y otros con el intento, pero son muchos los que prefieren quedarse con el simulacro.

