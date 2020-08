Observar, entender, esperar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 00:00

Un muy querido amigo y colega del diario me envió estos días la foto de un romero que tiene en su huerta. Hará un año, le había regalado un gajo ya enraizado en una macetita. Ese gajo salió, claro, de uno de mis romeros, que compré más de diez años atrás en un vivero de Tandil. Es una variedad rara, que, en su momento, llamó mi atención por sus ramas y hojas rizadas y que hoy es un arbusto añoso de tronco misteriosamente retorcido.

Para reproducir un romero basta cortar una rama del año, ponerla en un frasco con agua, taparlo con una bolsa de plástico a la que se le hacen agujeritos para que pase el aire, y esperar. Esperar está mal visto, ya lo sé, pero, de todas las virtudes que va a enseñarte una huerta es la más poderosa. Seguí tal procedimiento para regalarle el extraño romero rizado a mi amigo, que lo trasplantó a su huerta, donde prosperó.

Pero la incógnita persistía. ¿De dónde había salido esta variedad que, al revés que las otras, tenía un aspecto achaparrado y como sufriente? Siendo mi aromática preferida, en su momento le resté importancia a la incógnita y le di la bienvenida a mi paleta gastronómica. Hasta que, estos días, recibí la foto de su descendiente y un mensaje de audio que develó el secreto. Un chef que visitó a mi amigo hace un tiempo descubrió fascinado ese romero y le pidió por favor un gajo, porque resultó ser la variedad que crecía en su tierra natal, Cerdeña.

Salí entonces al jardín y me quedé mirando el silencioso arbusto, ahora repleto de flores de un azul pálido, y, develado el misterio, me puse a pensar en el largo viaje que su genoma precioso había hecho desde aquella isla lejana. Acaricié sus ramas azarosas y estrujé unas hojas para sentir sus notas perfectas. Este romero, el más antiguo y querido de mi huerta, era el tataranieto del que algún antepasado sardo trajo al emigrar (es una de las muchas posibilidades), y que atesoró y propagó, porque era el que le daba una característica única a una salsa o a una carne.

De allí salté al desarraigo, a la honda desesperación de quien, obligado a abandonar su terruño, se lleva consigo, al menos, un gajo tierno de romero, porque no hay memoria más precisa que la que evocan los perfumes.

Los romeros, lo mismo que las lavandas, tienen algunas virtudes poco difundidas. Ayer, por ejemplo, me escribió una amiga al borde del pánico. Había plantado albahacas y los caracoles decidieron -ningunos tontos- que estaban muy ricas. No dejaron nada. Le dije que no se preocupara, que la albahaca crece rápido de semilla y es muy fácil de cultivar. Después nos pusimos a charlar sobre cómo ponerle un límite a estos bichitos que, nos guste o no, están haciendo lo que deben hacer. No nos conviene, cierto, pero, en mi opinión, es mejor tratar de entenderlos que arrasar con todo.

Para empezar, caracoles, hormigas y pájaros necesitan que siga habiendo plantas cada año, así que si uno los observa descubre que son bastante inteligentes a la hora de destruir nuestros cultivos domésticos. Sigue sin ser una buena noticia, pero los pajaritos que el año pasado se comieron los primeros racimos de nuestra joven cabernet sauvignon no solo se alimentaron, sino que le sirvieron a la vid para propagarse.

Pero vamos a lo práctico: lavandas y romeros constituyen una barrera natural contra hormigas y caracoles. Lo mismo ocurre con la cúrcuma, que a pesar de nuestros inviernos, crece bien aquí. Difícilmente florezca, pero es una gran aliada de las aromáticas. Además, cuando llega el frío, podemos cosechar esta inigualable especia de la India, dejando algunos rizomas para el año siguiente.

Hay varios métodos naturales para eliminar caracoles, pero, como saben, tengo un principio: no matar. Así que, si tampoco pueden recurrir a lavandas o romeros, la cáscara de huevo lavada y triturada sirve como barrera física, y los moluscos, lentos, pero no perezosos, se buscarán otro almuerzo. Y todos contentos.

