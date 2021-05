Otra protesta

Las protestas nuevamente toman las calles del mundo. Algunas son trágicas, como las de Colombia. Y también están las que sin ser cruentas ni traducir el malestar de enormes capas de la población, ponen su cuota de testimonio. El modo en que un grupo, un oficio, un sector social, irrumpen en el espacio público para decir “acá estamos, y no la estamos pasando bien”. En esta imagen el gesto es de los peluqueros belgas. El vehículo, esas figuras siempre al borde de lo siniestro, los maniquíes comerciales, aún más inquietantes en una escena donde son pura cabeza decapitada. Los salones de belleza, ellos también, han sufrido y sufren bajo el peso del Covid. De esos padeceres intenta hablar esta suerte de instalación frente al Parlamento belga. La pandemia no cede, las costuras del planeta gimen y ya no hay duda: éste será otro año largo.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project