Otra vez, la desesperanza

De nuevo ella allí, erguida, mirándonos a los ojos. Otra vez, nuestra hermana, la desesperanza. Inmóvil, buscando un sorbito de anhelo que le saque la sed, que la lleve a otro lado. Un rayito de luz que la ayude a creer.

¿Cuántas van? La Argentina es un país que nunca te falla: siempre te decepciona. Si fuera un remedio, habría que contraindicarlo. Genera demasiados colaterales.

Perros mordiéndonos la cola en un subibaja eterno. Ni Sísifo tuvo que intentar tantas veces subir la cuesta.

Como en un desierto, por momentos, la nubosidad baja y parece que estamos cerca de alcanzar el oasis que siempre es espejismo.

De nuevo a subir la carga y de nuevo a caer en el abismo, nuestro amigo de tantas noches de alcohol.

Ayer, de un plumazo, todos nos hicimos más pobres. Una estrella fugaz nos devaluó sin llamarlo de ese nombre. Los eufemismos son una especialidad de la casa.

El 2020 en este ring ha sido como tener delante a Muhammad Ali. Nos entraron casi todas: salvo el cierre de la deuda, ni una fue para el lado de la alegría.

Somos un país en sepia.

Jóvenes ya cansados mirando por la ventana hacia fuera, se retiran en silencio por aquella puerta llamada Ezeiza. Científicos hiperprecarizados son humillados, teniendo que pedirle dinero a sus padres para sobrevivir.

No desentona. Vivimos en un país en donde el mérito no cuenta y el nivel educativo no garantiza la tranquilidad económica. La mejor vía de ascenso social no se consigue por medio del estudio, sino a través de la política. Mensajes no escritos que bajan desde el poder y desalientan cualquier esfuerzo.

Este panorama lúgubre se repite en numerosos ámbitos. Tenemos policías trabajando horas extras por cincuenta pesos la hora. Inhumano. Podríamos seguir. Hay ejemplos de sobra, como para hacer dulce.

Lenta pero perceptiblemente, se va desangrando el capital humano de un país nostálgico que, cada dos por tres, recuerda su pasado de granjero del mundo. Como un actor que no llegó a destacarse, la Argentina detiene en el tiempo de su memoria aquel casting en el que casi fue una celebrity global al lado de Australia. Pero al granjero no hicieron más que lastimarlo. Un alud nos ha llevado siempre hacia abajo.

La desesperanza es una herida abierta que ayer recibió una vez más, el filo de la daga. Veloz. Doloroso. Quirúrgico. Penetrante.

Somos un chef malo que saca de su cajón sucio recetas viejas que nunca le salieron bien y lo intenta de nuevo. Y siempre le salen mal.

El psiquismo hace memoria, le sobrevuelan flashbacks del pasado que siempre está presente como alerta, como promesa de fracaso intermitente.

Hiperinflación, sobreendeudamiento, devaluación y siguen las firmas.

Un país en loop. Un hámster que da vueltas y vueltas en una rueda eterna: gira que te gira, pero está siempre en el mismo lugar. Exhausto. Agotado.

No es sólo la macro, se ha puesto espeso el aire familiar. La bruma llega hasta cada recoveco de nuestras casas. No es chiste, los padres le estaban poniendo mucho coraje, pero con este tipo de cambio va a estar difícil sostener la importación de alegría. Muchos están mirando a sus hijos y revisando pasaportes.

Los anhelos infantiles están evaporándose en el aire. No tuvieron un buen año. Sus retinas encerradas y sus almas destruidas por la falta de intersubjetividad y juego. Ya perdieron más de seis meses de sonreír con sus amigos. Dosificadamente, de a poquito, les fueron devaluando la vida.

Si esos niños tristes que deambulan por nuestras casas pudieran racionalizar este país, quizás nos dirían llorando: "Papá, ya sabemos que hoy, de nuevo, hay sólo arroz para comer, pero algún día, si podés, de postre queremos futuro, un poquito de futuro con azúcar encima. Por favor, al menos alguna vez".

Filósofo, doctor en ciencias sociales y Coach Ejecutivo

