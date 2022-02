País-parque de diversiones

No hay tiempo para relajarse. Las vacaciones son una convención. Un paréntesis imaginario. Desde hace ya dos años, el Covid-19 devenido en pandemia cambió hábitos universales. La previsibilidad, la planificación, el largo plazo perdieron ante lo imprevisto y lo urgente. Si la modernidad era sólida y la posmodernidad, líquida, la posposmodernidad es gaseosa. Inasible. Un fenómeno que hizo al mundo un poco más argentino. Pero no tanto. La Argentina es incomparable.

La capacidad nacional de provocar incertidumbre y crear problemas para cada solución no tiene competencia. Como si dos años de angustias e incertidumbres no fueran demasiado. Como si nada fuera suficiente, la política siempre provee un plus de emociones para que el país nunca deje ser un eterno parque de diversiones . Con entrada libre y salida carísima. Donde solo funcionan montañas rusas con carritos que se descarrilan, calesitas sin sortijas que giran hasta el infinito sobre su eje y trenes fantasma en los que los monstruos intercambian roles con azafatas que siempre conducen al laberinto de espejos (retrovisores). Un país inimitablemente lleno de imprevistos. O demasiado previsible. Para no relajarse. El año acaba de empezar. Prohibido aburrirse.