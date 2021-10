El oficialismo no puede revertir la derrota en las urnas, pero busca acortar la diferencia en la provincia de Buenos Aires. El título, que es tan crudo como cierto, funciona también como un diagnóstico. Solo de trata del poder. Destilado este licor nefasto que le viene costando a la Argentina niveles de pobreza que en mi infancia nadie habría osado siquiera imaginar, obtenida la esencia final, lo que queda es poder puro. Hambre de poder. Adicción al poder.

No los importunaré con frases obvias acerca del poder. Pero me gustaría que vean el destilado ahí, expuesto, sin ropajes, relato, sermones ni arengas. Ahí lo tienen. Todos conocen, y en mayor o menor medida todos hemos tenido algún contacto con él. Y es lo único que hay y lo único que importa. Muchos se enojan cuando alguien declara que las ideologías han muerto. O cuando sostengo que las ideologías no han muerto, sino que han envejecido, y que están naciendo otras. Es lo de menos. El poder mata a las ideologías. Ni hablemos de los ideales. El relato enmascara su presencia y la arenga lo disfraza de heroísmo.

Pero es solo poder, y en la suma final todo lo que importa es cómo ese candidato, ese partido o ese estilo de hacer política emplean el poder. El resto son palabras vacías.