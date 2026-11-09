Pantallas, escuelas y pobreza

A la preocupación por la pobreza, que en sus múltiples dimensiones afecta desde hace décadas a millones de argentinos, se sumaron recientemente los resultados de las pruebas PISA, que ponen de manifiesto las dificultades que desde hace años enfrentan niños y jóvenes para adquirir las herramientas necesarias para construir un proyecto de vida digna. En este contexto, la escuela ha visto debilitada su capacidad para transmitir conocimientos, habilidades y valores fundamentales para el desarrollo personal, especialmente entre los sectores más pobres. Esto ha limitado, a su vez, su papel como institución capaz de reducir las desigualdades sociales.

Pero a estos factores “clásicos” se han agregado -con una velocidad sorprendente- otros relacionados con el uso problemático de tecnologías digitales, que han adquirido una creciente relevancia en las agendas públicas y motivado distintas iniciativas para abordar sus efectos en todo el mundo.

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El efecto del uso excesivo de los celulares en el desarrollo de los jóvenes está comprobado: reduce la atención y concentración, afecta la comprensión lectora, compromete la salud mental, genera aislamiento y empeora el rendimiento escolar. El uso problemático de tecnologías digitales también limita aspectos esenciales del desarrollo infantil, tales como las experiencias de juego. En este sentido, en su libro La generación ansiosa, Jonathan Haidt sostiene que las nuevas infancias centradas en los dispositivos celulares en cierto modo han privado a los niños de su propia niñez.

Esto no es todo. La literatura científica muestra, además, la recurrencia del acoso y la intimidación en línea, la exposición a contenidos nocivos o inapropiados para la edad, la comparación social basada en la apariencia física en plataformas centradas en imágenes, así como la alteración del sueño provocada por el uso nocturno de los sistemas de notificaciones y la reproducción automática. Las cifras arrojadas por encuestas recientes de Unicef son impactantes: el 55% de los encuestados estuvo expuesto a mensajes discriminatorios o de discurso de odio (cifra que asciende al 61% en los niveles socioeconómicos más altos), el 47% accedió a imágenes o videos de contenido sexual (siendo 61% en el caso de los varones), el 31% vio formas de lastimarse o de herirse a sí mismo y el 27%, a personas que explicaban cómo quitarse la vida.

Los análisis transnacionales de PISA sugieren que reducir el uso de teléfonos inteligentes durante las clases se asocia con entornos de aula más centrados en el aprendizaje, lo que conlleva mayores niveles de atención entre los alumnos y menos interrupciones. No obstante, la forma en que se aplican estas medidas también resulta relevante. Factores como la claridad de las normas y su vinculación con un propósito educativo reconocible, la capacidad institucional para implementarlas, las características propias de la cultura escolar local y el respaldo de la comunidad influyen en la medida en que las restricciones logran modificar efectivamente las condiciones del aula, o si permanecen apenas como disposiciones meramente simbólicas.

(Nicolás Suárez, La Nación) Nicolás Suárez

Otro fenómeno digital que afecta la trayectoria formativa de los jóvenes es la ludopatía. En la Asociación Civil Observatorio Social realizamos, junto con la Fundacion Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina y el apoyo de CAF, un estudio acerca de la problemática en la ciudad de Concordia (Entre Ríos). Los resultados muestran que, en esta ciudad –una de las más pobres del país–, el 20% de los estudiantes de escuelas secundarias ha participado alguna vez en juegos de apuestas en línea. La prevalencia de estas prácticas es mayor entre los adolescentes de sectores socioeconómicos bajos, así como entre varones y estudiantes de mayor edad. Además, el 67,6% de quienes presentan indicadores de trastorno por juego no reconoce tener un problema, lo que dificulta la búsqueda de ayuda. Son cifras lo suficientemente altas como para confirmar que el fenómeno ya no es marginal ni circunscrito a ámbitos de adultos, sino que constituye una práctica arraigada entre los estudiantes de escuelas secundarias.

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La extensión de esta problemática a escala mundial ha llevado a distintos gobiernos y organismos internacionales a impulsar iniciativas orientadas a limitar el uso problemático de tecnologías digitales entre niños y adolescentes, así como a prevenir la expansión de las apuestas en línea y la ludopatía. Un informe global de la Unesco detalla que más del 58% de los países del mundo ya restringen o prohíben por completo el uso de teléfonos móviles dentro de las escuelas; en este contexto se han implementado, además, leyes específicas orientadas a reducir las distracciones en clase, evitar el ciberbullying en los recreos y fomentar la socialización presencial y el juego libre en entornos educativos.

La Unión Europea, por ejemplo, recientemente prohibió el uso de redes sociales a menores de 13 años, para evitar que los algoritmos atraigan a los niños hacia contenidos extremos. China, por su parte, es el país más restrictivo del mundo en cuanto a consumo digital: cuenta con normativas que imponen límites de tiempo diarios en pantalla (por ejemplo, un máximo de 2 horas para adolescentes) así como toques de queda nocturnos que bloquean por completo los videojuegos en línea, el streaming y las plataformas de video. En nuestro país, mientras tanto, el diseño y aplicación de estas restricciones está aún a consideración del Congreso.

Los niños y adolescentes de sectores socioeconómicos altos presentan, en general, mejores indicadores de bienestar emocional

Es importante recordar, además, que las prohibiciones por si solas no alcanzan, en tanto las empresas tecnológicas cuentan con numerosos recursos para eludirlas. Por ello, también es fundamental desarrollar estrategias más cercanas a las realidades de niños y adolescentes que incorporen la equidad y el acompañamiento a las familias como dimensiones centrales de la intervención, y que fortalezcan el papel de las escuelas y las comunidades.

Distintas investigaciones muestran que los niños y adolescentes de sectores socioeconómicos altos presentan, en general, mejores indicadores de bienestar emocional y cuentan con mayores oportunidades de acceso a actividades extracurriculares, como deportes, arte o idiomas, y a espacios recreativos. En los sectores de menores ingresos, en cambio, estas alternativas suelen ser más limitadas por razones económicas o por la falta de infraestructura adecuada. En estos contextos, el celular puede convertirse en una de las pocas opciones accesibles de entretenimiento. Los riesgos asociados al uso problemático de tecnologías digitales pueden, así, profundizar desigualdades preexistentes y añadir nuevas dificultades a quienes ya enfrentan múltiples situaciones de vulnerabilidad.

También es necesario considerar las condiciones de vida de las familias y, particularmente, de las madres. Según el Censo Nacional de 2022, alrededor del 15% de los hogares argentinos son monoparentales y, de ellos, el 80% está encabezado por mujeres. En estas condiciones, en las que las responsabilidades de cuidado y sostenimiento económico recaen sobre una sola persona, el tiempo y los recursos disponibles para acompañar la crianza de niños y adolescentes puede ser menor. Por ello, resulta especialmente importante fortalecer las redes de apoyo y acompañamiento a madres y familias.

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En este marco, resulta fundamental incorporar esta problemática en los programas sociales y educativos en ejecución en provincias y municipios, especialmente en los territorios más vulnerables. Entre las iniciativas se encuentran la recuperación de espacios públicos y recreativos, los talleres comunitarios y las propuestas de alfabetización digital y acompañamiento a las familias. También pueden promoverse acuerdos entre familias, escuelas y organizaciones sociales sobre las pautas de crianza digital, como los llamados “pactos parentales”, iniciativas de creciente interés orientadas a retrasar el acceso de niños y adolescentes a teléfonos inteligentes y redes sociales.

La participación de las familias es además esencial para acompañar el esfuerzo de los docentes, que ven en este tema un nuevo componente critico sumado a los muchos que tienen que resolver cotidianamente para sostener el proceso de formación de sus alumnos. En algunos ámbitos provinciales y municipales se está trabajando también el tema, pero hay aún un largo camino por recorrer, a partir de la toma de conciencia sobre su centralidad.

En síntesis, la agenda es intensa y requiere ampliar las herramientas de control y regulación de las empresas digitales, acompañar a las familias, potenciar los programas y recursos de prevención de adicciones, capacitar a los docentes y generar sinergias entre los distintos actores sociales e institucionales para que los niños y jóvenes puedan construir un futuro sin las limitaciones que les impone esta pandemia que estamos sufriendo.