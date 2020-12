Papá "Alberto" Noel

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 19:24

"Yo no hago promesas irresponsables".

(De Alberto Fernández, hace un año)

Querido, Papá Noel. Perdoná que te mandé un WhatsApp, pero como no me contestás los mails, no me queda otra que molestarte al celular. No sé si tenés buena conexión a internet. Te mando por acá un link. Metete en el Zoom, que es más rápido y me evitás tener que escribir una cartita ahora que desaconsejan ir al correo. Por si te vinculan con Macri, no por la pandemia.

Ahí te veo. Medio pixelado, pero te veo. ¡Pará, pará! Decile al reno que se calle, que no te entiendo nada. Muteate, mejor. Ahora sí. Escuchame con atención: está claro que 2020 fue bisiesto y que se nos cayó el Covid encima. Es cierto que hay gente exagerada, que te pidió salud, dinero y amor. Pero ni una le concediste: restringiste los hospitales, nunca hubo menos trabajo que este año y miles de parejas se separaron porque no aguantaron estar tanto tiempo juntas. Perdoname que te diga, pero te parecés a Alberto. ¡No me grites que seguís muteado!. Ahora te hacés el ofendido... ¿Ya está? Bueno. Prestá atención que quedan pocos minutos de Zoom.

No es una amenaza, pero ojo con lo que te comprometas para 2021. Mirá lo que le pasa a Alberto: desde que Cristina lo puso de presidente, se fue en promesas y cumplió menos que Sampaoli en el Mundial de Rusia. Acá van algunas:

.Poner a la Argentina de pie.

.20% de aumento y medicamentos gratis para todos los jubilados.

.Maestros con salarios dignos.

.No más impunidad.

.Llenarnos la heladera.

.Reabrir las fábricas.

.No restaurar el cepo cambiario.

.Reactivar el consumo interno.

¿Seguís ahí, Papá Noel? Esperá que te comparto pantalla y te paso uno de los spots de campaña de Alberto: "Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo, que las deudas se pagan pero no a costa de más sufrimiento de la gente, que si tenemos que elegir entre los jubilados y los bancos siempre defenderemos a los jubilados, que nuestros hijos tienen que estar en la escuela y que comer no puede ser un privilegio, que nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto y no de rodillas".

Listo, Papá Noel. Quedan dos minutos deZoom. Te los cedo.

. ¿Qué decís por chat? ¿Que se corta? ¿Que el que decide todo es el reno y no vos? ¿Que no pudiste escuchar ni ver nada de lo que te compartí?... Te lo adelanté. Estás cada vez más parecido a Alberto.

