Para cambiar, la Argentina necesita confiar

El cambio en la Argentina tiene muchos obstáculos y trabas. Luego de décadas de esta Argentina enrevesada y decadente no es sencillo reformarla. Un caso clarísimo es el piqueterismo imperante. Tal es la gravedad de esta anomalía que en estos días acaeció algo desopilante: un policía detuvo a un ciudadano que ‘osó’ circular cruzando el piquete que le impedía ejercer su derecho constitucional de transitar libremente. Ese policía estaba amparando el corte de la avenida. Su función no era asegurar el ejercicio de los derechos, sino su violación. Lo insólito se convirtió en hábito. Es el país al revés.

Al dialogar con la gente, la coincidencia es inmensa en el sentido de que así no se puede continuar. Es inviable seguir con la ‘industria del juicio laboral’, con los presos cobrando más que seis millones de jubilados, la presión impositiva, la inflación en suba, con asistidos sociales que tienen mayores ingresos que trabajadores formales, con paros docentes, con la demonización del empresario, con el constante engrosamiento del Estado, sin estímulos a los emprendedores e inversores, con la falaz creencia de que el Estado promoverá el desarrollo emitiendo moneda sin respaldo, con gremios que impunemente bloquean el acceso de los trabajadores que no se encuadren en el sindicato. Todo esto promueve que argentinos talentosos, formados, emprendedores no vean otro horizonte que emigrar.

Un capítulo entero amerita la corrupción sistémica y su impunidad. Es un factor de desaliento espiritual y ahuyenta capitales que podrían imprimirle dinámica a la economía lánguida.

Si gobernando un tridente que invoca al partido nacido el 17 de octubre de 1945 para representar a los trabajadores, los movimientos sociales lo enloquecen diariamente, ¿cómo sería el descalabro si conduce el país el republicanismo? Este interrogante encierra una duda que apareja dos consecuencias: como los dirigentes no están convencidos, mal pueden transmitir convicción a la ciudadanía y se avizora una suerte de aprehensión a adoptar resoluciones enérgicas como lo exige el cuadro clínico de enfermo agudo que exhibe la Argentina. Se otea en el horizonte el gradualismo que sería la antesala del naufragio de la oportunidad de cambio de ciclo histórico que tendremos en 2023.

Hay algo esencial que favorece al cambio y es la creciente conciencia de su necesidad y de su perentoriedad. Y en estas circunstancias se ganan más votos diciendo la verdad que engañando con palabras demagógicas. La clave es marcar el rumbo en los primeros cien días con respaldo en la legitimidad del mandato. ¿Quiere el pueblo que sigamos en esta decadencia o aspira a reformular las grandes políticas para retomar el rumbo de la prosperidad? ¿Quiere que la educación sea un servicio público esencial? ¿Acepta que la iniciativa privada sea abrumada de impuestos hasta impulsar la fuga de inversores y capitales, o debidamente regulada se incentivará la creación de empresas y de empleos? ¿Esperaremos todo del Estado o apostaremos a una Argentina llena de creatividad y ganas de emprender?

La gobernabilidad empieza por clarificar el rumbo y demostrar que el timón se toma con firmeza. Todos los acuerdos son necesarios y bienvenidos para cimentar el rumbo de cambio a fondo. La gobernabilidad depende y mucho de la ejemplaridad y de la confianza restaurada. La Nación enseguida entenderá que, esta vez, el cambio llega para hacerse.

Diputado Nacional (JxC)