Patria peronista, ¿o comunista?

Hasta hace algunos días estuve convencido de que mi patria era peronista. Pero ahora las autoridades del gobierno central, investidas de la suma del poder, anuncian y aplican medidas que me hacen dudar. ¿No habrán remplazado la “patria peronista” por la “patria comunista”?

El plan para expropiar empresas rurales (postergado por ahora a raíz del fracaso en el caso “Vicentín”) , las usurpaciones que auspician las llamadas “organizaciones sociales”, la impunidad con que actúan quienes destrozan silos y extorsionan a los transportistas y contratistas vinculados a la actividad agro-industrial. Súmese a ello la imposición de “cepos” e impuestos confiscatorios a la exportación, recursos que se utilizan para construir un Estado totalitario. En todos los casos, invocándose como pretexto la necesidad de asegurar “la soberanía” del país.

En esa ruta ahora se proyecta asegurar la “soberanía sanitaria” estatizándose las ART (aseguradoras de riesgos del trabajo, Ley 24.557, 1995), las obras sociales sindicales y las sociedades dedicadas al servicio de “medicina pre-paga”.

Según se proclama desde las tribunas oficialistas estas acciones cuentan con la bendición de S.S. el Papa Francisco para quien “la propiedad es un derecho secundario”. Antes, y para que no quede ninguna duda, dijo que “la riqueza es el estiércol del diablo”. Pero lo que omiten decir los dirigentes peronistas convertidos en militantes comunistas es que esas expresiones no hicieron más que reiterar creencias y dogmas religiosos que forman parte del cristianismo desde sus orígenes.

Fue Cristo, el hijo de Dios, quien dijo “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos”, según se lee en el Evangelio según Mateo.

Es falso, entonces, que el plan que se viene ejecutando para suprimir la propiedad privada cuente con el aval del Vaticano. Además, no es la primera vez que el peronismo intenta colectivizar compulsivamente la vida de la sociedad. En 1949, Perón hizo sancionar reformas a la Constitución Nacional para poder ser reelecto presidente sin límites temporales. En ese texto se estableció que “la propiedad privada tiene una función social, y en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común”. Para despejar cualquier duda, se añadió: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”. Ni Stalin lo hubiera dicho con tanta claridad.

Pero debe decirse que aquellos límites a la propiedad privada fueron establecidos cuando la mitad del mundo era comunista . Y cuando aún Perón no había pactado su alianza con los Estados Unidos como hizo entre 1953 y 1955. En una palabra, no fueron una sorpresa.

Pero en la actualidad, cuando el comunismo como dogma feneció, como feneció también la Unión Soviética en 1989 y los países sometidos recuperaron su independencia, es sorprendente que un docente universitario como es el presidente Fernández, intente retroceder medio siglo aplicando medidas que fracasaron en todo el mundo. A excepción de las dictaduras que gobiernan Cuba, Nicaragua y un reducido grupo de naciones dominadas por califas que persisten por el infortunado camino.

El Estado soviético sometido a la “dictadura del proletariado” de Lenin, a comienzos de la segunda década del siglo pasado, tuvo vida efímera. Sólo entre 1928 y 1930, cuando Stalin se convirtió en jefe único, se transformó en una cruel dictadura. ¿Cómo lo logró? Mediante muchos procedimientos anti-democráticos, pero el decisivo fue la confiscación de las propiedades rurales entonces ocupadas por labriegos y productores agropecuarios quienes fueron sometidos a la condición de siervos.

El doctor Fernández no puede ignorar el mensaje de los precedentes históricos. Si quiere instalar un sistema comunista en el país, previamente deberá someter a los trabajadores y emprendedores del campo. Por ahora (solo por ahora) parece un delirio. Tampoco puede ignorar que la señora Eva Duarte de Perón no dijo “quien no es comunista no es argentino”, sino “quien no es peronista no es argentino”.

Raúl Faure