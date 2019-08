Fuente: LA NACION

Louisville, Kentucky.- La superstición documental de la fotografía nos hace creer que los instantes registrados por ella no existen más. Mejor dicho: existen solamente en ese tiempo detenido que es la foto. Pero hay también magia en la historia, y a veces una foto se prolonga en otra (de otro fotógrafo), y con ella la historia encuentra la astucia para que su hilo documental no se interrumpa. En 1967, Diane Arbus hizo un retrato que llamó "Patriotic Young Man with a Flag". Hacia 1974, repitió la escena con otro joven, otra cara. En una carrera de postas, aquí está Reed Woolston, de 9 años, con su madre, Larrietta. Escuchan un discurso del presidente Donald Trump. Arbus no encontró más que patriotas de bandera y escarapela. Kevin Lamarque, el fotógrafo en cuestión, encontró un traje completo. Tal vez sea el nieto de alguno de los hombres que retrató Arbus. Tal vez la historia sea siempre la misma.