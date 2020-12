Paul McCartney no entiende al amor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2020 • 00:05

Mc Cartney está vivo, y aunque declara que nunca llegará a comprender al amor le sigue escribiendo canciones. Paul aprovechó estos meses de "estar atrapado en casa" para componer, tocar, cantar y grabar su último disco solista que se llama Mc Cartney III.

En cuestiones de amores hay que recordar que nuestro beatle va por su tercer matrimonio y carga con una viudez y un divorcio. "Aunque escribo canciones de amor, no creo saber lo que pasa. Sería genial si fuera suave y maravilloso todo el tiempo pero, aunque tengas mucho de eso, a veces es. tú puedes ser fastidioso. Para Nancy soy bastante complejo, por todo lo que he pasado" explicó esta semana en una extensa entrevista al New York Times. El repertorio romántico de Paul es extenso y diverso, yendo del eléctrico "She loves you" al melancólico "Yesterday", de defender a las "Tontas canciones de amor" a baladear suavemente en "My love". Quizás Paul escribe sobre el amor pero no sabe lo que es el amor: lo que sabe es escribir sobre él.

