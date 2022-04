Hay unos versos de Ezequiel Martínez Estrada de una sencillez, diríamos, desarmante: “De ti a mí, mano a mano,/ el mate viene y va./ El mate es como un diálogo/ con pausas que llenar. (Darío lo ha llamado(calumet de la paz)”.

Esos versos, y los otros del poema, le gustaban Borges. La causa está a la vista. El gesto sustituye a la palabra. Los mayores dolores y las mayores alegrías (porque la felicidad es una sola, sin plural) no tienen palabras, o los tienen una vez que eso dolores y alegrías ya no están. No se cuenta más que en pasado; el presente narrativo es un artificio. Ignoramos el silencio del hombre y de la mujer, su origen. El fotógrafo lo vuelve imagen.

Sin embargo, dice también Martínez Estrada: “nuestro amor reclina/ su frente en la amistad. De los viejos proyectos/ casi no hablamos más;/hay algo que nos dice/de un fracaso brutal./ Nos miramos con pena/ durmiendo sin soñar...”