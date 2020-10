Perdidos en un laberinto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 00:00

Franz Kafka sabía que se moría e instruyó a su amigo Max Brod para que destruyera sus obras inconclusas. Entre ellas, El Castillo y El Proceso, dos piezas geniales que se apartaban de los arquetipos visitados durante los 2500 años previos y exploraban uno nuevo, el sujeto urbano, atrapado en los inapelables intestinos de la burocracia y sometido a un poder sin rostro. Por fortuna, Brod desoyó las órdenes del moribundo, y esas obras llegaron hasta nosotros. Aun inconclusa, El Proceso es una obra maestra de la literatura universal. Eso sí, Kafka pidió que la quemaran.

Somos pésimos jueces de nuestro talento. Hace unos días, un amigo brillante y prolífico me comentó que estaba muy angustiado porque sentía que su nuevo proyecto era mediocre y no iba a ningún lado. Al mismo tiempo, le llueven los contratos y los reconocimientos. No da abasto con tanto trabajo. Cuando le señalé esto, me dijo: "Sí, pero siento terror de no estar a la altura".

Allí está la clave. En la forma en la que nos percibimos, que -lo saben mejor los psicólogos- no depende de nosotros. Sería suficiente leer la Carta al padre para vislumbrar cómo, desde la infancia más temprana, nos enseñan a vernos. Cuanto nos ocurra, incluso desde antes de nacer, forjará nuestro discernimiento. Las honduras de este modelado mental son sobrecogedoras.

Durante mucho tiempo me pregunté por qué no tolero los espacios en los que no circula el aire. No es claustrofobia. Simplemente, los ambientes cerrados y el aire inmóvil me perturban, y esa sensación puede llegar a resultarme insoportable. Abro ventanas, pongo la ventilación del auto, salgo al jardín. Cuando estaba en la universidad, unos alumnos de psicología andaban buscando voluntarios para un nuevo test de inteligencia que habían diseñado. Obvio, me postulé. El resultado fue que dos valores se habían ido de escala: mi curiosidad (nada nuevo ahí) y mi afición por los espacios abiertos. El aire, otra vez. ¿Por qué?

Poco después me enteré de algo que ocurrió cuando nací. Resulta que, posiblemente por mi carácter díscolo, me negué a respirar. Con chirlos no iban a sacarme bueno. Contaba mi madre que el médico no tuvo más remedio que salir a decirle a mi padre, en tono luctuoso, que ella estaba bien, pero que el chico no respiraba. En ese momento se me oyó berrear y la tragedia se convirtió en júbilo. Aunque no puedo probarlo -nadie podría-, estoy seguro de que mi primer contacto con el mundo, signado por la asfixia y la desesperación ciega del alumbramiento, me ha dejado esta necesidad perpetua de aire.

Somos pésimos jueces de nuestros talentos porque en realidad nos juzgan los fantasmas de otros, cuyas miradas estuvieron a su vez entrampadas en el mismo laberinto aluvial y emponzoñado de prejuicios. En el epílogo de las obras completas de Borges que Emecé publicó en 1974 (esto me lo recuerda mi amigo Martín Hadis), este autor inabarcable y prodigioso dice, en una autobiografía que es tan ficticia como sincera, que "siempre temió que lo declararan un impostor o un chapucero o una singular mezcla de ambos".

Así que no sé qué queda para el resto de nosotros. Pero conozco cientos de personas que se sienten de esta suerte. Algunos lo ocultan mejor que otros, y están también los que han tenido la bendición de una mirada más benévola o más imparcial durante los años fundacionales de la infancia. Pero todos llegamos al mundo con la película empezada.

En mi experiencia, hay que aprender a convivir con el terror de no estar a la altura y remar contra esa corriente que arrastra el ánimo y te hace pensar en quemar tu obra. También, admitir que hay días en que los espectros están más activos, y desoírlos. Son solo alucinaciones de alucinaciones. Y creo algo más: no debe uno ser juez y parte. Dejemos que nuestro talento se abra paso. Al final, el único árbitro que cuenta es el tiempo.

