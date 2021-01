Pero la vida continúa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2021 • 00:05

Una entrevista televisiva excepcional en La Grande Librairie (TV5, el canal francés, con subtítulos en español). Frente a frente, dos cimas del periodismo cultural de distintas generaciones: François Busnel (51 años), el anfitrión; y Bernard Pivot (85), el invitado. Ambos son pilares en la divulgación de la literatura en Francia. En el caso, de Pivot, su influencia fue europea y llegó a Estados Unidos y a la Argentina. Vayamos por partes.

Desde 2008, François Bunel es el brillante conductor del programa de conversaciones con escritores La Grande Librairie. Hoy es el influencer más importante de Francia en materia de libros. Periodista y crítico literario, tiene un diploma de posgrado en historia y filosofía, pero trabajó desde la década de 1990 en periodismo. Fue corresponsal en África y Medio Oriente; después se orientó hacia la crítica literaria en medios gráficos, radio y televisión. Se desenvuelve en el aire como lo que es: un inteligente, muy culto y apuesto astro televiso. Sutil interrogador, lo demostró en esta ocasión, es imposible no interesarse por los libros de los que se ocupa su emisión.

En la actualidad, Busnel es el sucesor de su invitado, el maestro de todos, el gran Bernard Pivot, que condujo dos programas inolvidables: Apostrophes, de 1975 a 1990; y Bouillon de Culture, de 1990 a 2001. En 2004 fue elegido miembro de la Academia Goncourt. Tuvo sobre Busnel la ventaja circunstancial de estar activo en un período dorado de la literatura mundial. Busnel, en cambio, sabe extraer oro hasta de donde lo hay escaso.

Pivot acaba de publicar una "novela" autobiográfica: . Mais la vie continue (Ed. Albin Michel) cuyos personajes son ocho ancianos entre los 70 y los 95 años. El libro es, en buena medida, un testimonio sobre la vejez del autor.

Busnel presentó a Pivot como el hombre sin el cual La Grande Librarie no existiría. "Para envejecer bien", dijo el entrevistado, "no hay que quejarse nunca, ser curioso, estar de buen humor, no aislarse, soñar y agregar algo a su vida hasta el último día: un amigo nuevo, un cuadro, una mascota, un escritor no leído".

Pivot aprendió a tuitear a la perfección. Tiene un millón de seguidores. "Pero la informática y yo estamos peleados. Siento que en ese continente soy un indocumentado que siempre será rechazado."

¿Cuándo se sintió viejo por primera vez? "Cuando cumplí 80 años. Comencé a pensar en el cáncer, el infarto, el ACV. Hoy, para mí, el privilegio es estar vivo a los 85 años. Los primeros días minutos de conversación entre gente mayor se emplean en informarse mutuamente el estado de salud. Al cabo de esos diez minutos, uno dice: 'Aparte de eso, estoy bien'. Descubrí que la gente mayor trata de no hablar de las enfermedades graves; del cáncer, por ejemplo; más bien habla de las palabras que yo llamo 'de segunda', la artritis, la artrosis, el vértigo, que a uno le arruinan la vida, pero que no matan. Yo mismo puedo hablar diez minutos sobre un dolor intercostal."

En la novela de Pivot, hay un personaje real: una mujer de 95 años, hermosa y querida por sus nietos. ¿Por qué? "Porque es valiente. No es gruñona ni quejosa. Los jóvenes huyen de los gruñones y quejosos. Les gustan los viejos abiertos a las cosas nuevas, al humor. El antídoto contra las quejas y los gruñidos es burlarse de sí mismo. Es bueno tener deseos nuevos".

Con respecto a los tabúes, Pivot es terminante: "El tabú de la vejez es el amor. Si el sexo aún está conectado con el cerebro y el corazón, ¿por qué no utilizarlo? Por supuesto, el sexo de los viejos no es Fórmula 1, pero puede ser un sexo con balizas, placentero y lento. Algo que descubrí en la vejez es la lentitud, una virtud que los jóvenes no conocen. A mi edad, la lentitud la impone el cuerpo, pero eso me permite degustar el tiempo con tiempo".

Busnel citó una frase de Marcel Jouhandeau celebrada por Pivot: "La vejez tiene una lucidez de la que los jóvenes carecen y sobre todo aporta una serenidad preferible a la pasión".

"En la vejez, el cuerpo pierde altura, se achica, y lo mismo ocurre con las pasiones", dijo Pivot. "el rencor disminuye, por ejemplo. Los defectos y las buenas cualidades crecen en intensidad. Si uno era avaro, se vuelve más avaro; si se era generoso, uno se vuelve aún más generoso".

¿Cuál es el principal temor de Pivot? "La muerte antes de la muerte."

Uno de sus personajes de .Mais la vie continue dice que extraña el poder. Pivot, en cambio, aclara: "Yo nunca tuve poder, fui, como ahora lo es usted, Busnel, un influencer. Lo que extraño es la influencia. Si me dijeran que me voy a morir mañana, me dolería. Si me dijeran que voy a morir dentro de veinte años, sería una catástrofe. Me gustaría morir leyendo, que mi corazón se detuviera mientras sostengo un libro entre mis manos".

