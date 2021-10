Pérsico avisó

Mucho antes de que Emilio Pérsico hablara de quedarse en el poder veinte años, la idea ya se le había ocurrido al general Juan Carlos Onganía. En 1970, cuando los Montoneros acababan de hacer su presentación en sociedad con el secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, Onganía blanqueó el requerimiento necesario para terminar de ejecutar sus “tres tiempos” revolucionarios, el económico, el social y el político: veinte años. Llevaba cuatro. La Junta Militar lo consideró un delirio y lo destituyó en el acto.

Fervoroso anticomunista, nacionalista católico devoto de la Doctrina de Seguridad Nacional, Onganía fue el dictador que incubó los años de plomo. Disolvió los partidos políticos, cerró el Congreso, mandó a los mejores científicos argentinos al exilio, implantó la censura y a la vez transó con una parte del sindicalismo peronista, a la que le ofrendó la “ley” que universalizaba las obras sociales y ponía a disposición de sindicatos únicos la cobertura de salud de los trabajadores hoy vigente. Detalle histórico que mucha gente olvidó pero los sindicalistas millonarios recuerdan bien.

Después del Cordobazo, insurrección popular multifacética nada ajena al congelamiento que llevaban los salarios, a Onganía se le esfumó su sagrado leit motiv, el “orden”. Pero para proclamar longevidad presidencial aún blandía credenciales económicas: en todo 1969 la inflación fue de 7,6 por ciento y el PBI creció 6,9 por ciento. La pobreza no superaba el 3 por ciento.

El siguiente gobernante que se quejó de que el tiempo en el poder frustraba sus aportes fue José Alfredo Martínez de Hoz. Y eso que los militares lo tuvieron cinco años como superministro que hacía y deshacía (mucho más fue lo que deshizo) a su antojo. Sólo Domingo Cavallo lo iba a superar en duración (cinco años y medio con Menem).

Después de 1981, cada vez que a Martínez de Hoz le preguntaron si no había hecho una autocrítica por lo que sus políticas le causaron a la industria nacional y en general al país contestaba que autocrítica es una palabra marxista, que el verdadero problema que él tuvo fue que le faltó tiempo. Y que a partir de Lorenzo Sigaut (su sucesor, con Viola) el modelo, desgraciadamente, no fue continuado.

Por supuesto que antes de que Pérsico, Martínez de Hoz y Onganía hubieran asociado sus respectivas ambiciones transformadoras con la necesidad de plazos extendidos y aborrecieran, cada uno a su manera, la alternancia, lo de quedarse gobernando por décadas y aniquilar cualquier contratiempo pendular ya estaba inventado. A la legitimidad monárquica fundada en la sucesión hereditaria de la corona, sin ir más lejos, se la consideraba vitalicia, no fuera cosa que vinieran otros a interrumpir. En la república romana en un principio el cargo de dictador podía ser desempeñado por seis meses, pero en el 45 a.C. a Julio César se le ocurrió ahorrar las ceremonias de traspaso agregándose un adjetivo: dictador perpetuus. Unos cuantos siglos después estuvieron los casos de Napoleón Bonaparte, primer cónsul vitalicio ya antes de coronarse emperador, el generalísimo Francisco Franco, Alfredo Stroessner y tantos otros.

Pérsico tal vez quiera decirnos que a él no lo inspiran esos derechistas hediondos y desalmados (incluido Julio César, tal vez), los antipueblo, sino las profundidades conceptuales de los muchachos progresistas de Carta Abierta . Decía hace once años el entonces proveedor ideológico del kirchnerismo: “ningún retroceso es aceptable” porque “el pueblo encontrará en la memoria de sus luchas pasadas la fuerza para resistir cualquier intento de restauración conservadora”. Luego, látigo en mano, los llamados intelectuales k advertían: “no hay vuelta atrás que pueda resultarnos tolerable, no hay interrupción que consideremos viable”. De visita aquel 2010, Hugo Chávez tomó el micrófono al salir de la cena del Bicentenario en la explanada de la Casa Rosada y refrendó: “se desataron los nuevos tiempos en la Argentina, ya no hay marcha atrás”.

Esta terminología de resonancias revolucionarias, la idea de una imposición iluminada sustentada en ´yo soy el pueblo´ y no se admitirá que vengan otros y nos hagan retroceder, es a simple vista incompatible con la pluralidad . Se da de patadas con la democracia, en la que, efectivamente, unos son más conservadores, otros más progresistas, también hay más serios, menos serios, además de otros infinitos matices, litigiosidad que se dirime mediante el sufragio que planta en el gobierno, por uno o dos turnos, al más votado hasta que vuelve a haber elecciones y la posibilidad de cambiar se refresca.

Pero la retumbante terminología revolucionaria no tiene sonido castrista, chavista ni nada de eso: es bien peronista. Puede ser de izquierda o de derecha dependiendo de la hora. Expropiadora o privatista. Levantar causas que enojan a la Iglesia o pedirle ayuda a Dios (eso depende del jefe de Gabinete que esté de turno). Antiimperialista furibunda o en temporada de relaciones carnales.

Perón solía entrar y salir de la democracia tanto como amagaba ser el jefe de una revolución. “La revolución peronista ha finalizado –anunció el 15 de julio de 1955, un mes después del bombardeo de Plaza de Mayo-; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución”. A renglón seguido marcó el momento para que se entienda bien: “Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios”. No ejerció mucho como el presidente de todos los argentinos porque dos meses más tarde fue derrocado.

De modo que Pérsico, quien se desempeña como secretario de Economía Social en el gobierno de los Fernández, no patinó la semana pasada cuando dijo que el gobierno peronista-kirchnerista necesita veinte años, concepto que dijo tomar de Néstor Kirchner. Simplemente nos recordó que el peronismo, incluido su apéndice kirchnerista, no sólo es camaleónico de amplio espectro en todo cuanto sean principios sino también en lo que refiere a sistema político de preferencia . Y por algún motivo ahora, justo ahora, creyó oportuno descubrirle a la democracia todos sus defectos juntos, empezando por el límite temporario que les impone a los que gobiernan y la innecesaria generosidad con los que no son pueblo y se hacen del poder con solo ganar elecciones.

No parece conformar una revolución digna de perpetuarse la lucha contra el ingreso de las vacunas del capitalismo, el cierre de las escuelas, el festival de subsidios, la supuesta pelea con el FMI mientras Macri brinda en Miami ni el reparto de créditos blandos, heladeras, viajes de egresados, lo que sea. El fundamento de Pérsico para pedir veinte años más (ahora apenas van dos) es que los que interrumpen deshacen lo que ellos hacen (lo de interrumpir no es irónico, estaba en los documentos de Carta Abierta: no se va a aceptar ninguna “interrupción”, escribieron).

“La Argentina va de tumbo en tumbo, nosotros construimos un hospital y viene el otro y no le pone los insumos”, explicó Pérsico, funcionario del gobierno que cerró el aeropuerto de El Palomar, desmanteló el expediente electrónico que permitía detectar actos de corrupción y eliminó las sociedades anónimas simplificadas, entre otras medidas loables que venían del gobierno anterior, por no mencionar las viviendas terminadas que Alberto Fernández volvió a inaugurar.

A lo que tal vez hay que prestarle especial atención es al momento en el que Pérsico renueva el planteo de quedarse veinte años. Lo antidemocrático consiste en subordinar la soberanía popular a una causa superior y hacerlo en las puertas de una muy probable derrota electoral. Hablar hoy desde el gobierno en presencia del presidente y del hijo de su tutora vicepresidencial de que el oficialismo debería gobernar de manera ininterrumpida hasta el año 2041 supone desde ahora ganar las elecciones presidenciales de 2023, 2027, 2031, 2035 y 2039. O acaso suplantarlas por un mecanismo de reelección automática, hereditario o mediante una nueva Constitución que disponga que a la Argentina solo la puede gobernar el peronismo-kirchnerismo, porque es el único que representa al pueblo.

El politólogo ex “6, 7, 8″ Edgardo Mocca apuntaló a Pérsico. Escribió en El Destape que “la alternancia convertida en tótem neoliberal, lejos de sostener a la democracia, la pone en peligro a fuerza de ocultar la conflictividad propia de toda comunidad humana”.

Para confundir ya estaba Juan Grabois, quien en defensa de este nuevo disparate trascendente de Pérsico (el anterior consistió en convocar a una marcha en la 9 de Julio en defensa del gobierno de Alberto Fernández, porque estaba siendo atacado por el gobierno de Cristina Fernández) comparó el caso con el de Angela Merkel, la líder más prestigiosa del mundo. Merkel fue elegida canciller de Alemania desde 2005 en sucesivos comicios de acuerdo con las reglas de esa república parlamentaria (que si bien vienen de 1949 no se parecen a la Constitución peronista) formando coaliciones dinámicas.

Pero no estamos en 2005 ni en 2007 en Alemania delante de una derrota electoral de Merkel diciendo que ella debe durar dos décadas para que Alemania sea feliz. Planear una perpetuación y haber gobernado durante 16 años en un régimen democrático fluido no es lo mismo.

Además, ya lo explicó Aníbal Fernández, Alemania tiene más pobres que la Argentina. No podemos compararnos con países de esa calaña.