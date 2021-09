Pesadillla

Ingenuamente, se tiene la sensación de que más desgracias no puede padecer Haití. Sin embargo, la ilusión una vez más se rompió después del último terremoto, el 14 de agosto, de 7,2 en la escala de Richter. Y este niño es una de las muchas secuelas de esta incesante tragedia. Está sentado en una escuela, pero no para estudiar, sino porque allí es donde lo han refugiado. Una escuela evidentemente precaria, con piso de tierra, muebles rústicos de madera y paredes por cuyas hendijas se cuela la luz. En su carita parece asomar una tímida sonrisa, con la mirada triste enfocada en vaya a saber qué. El pizarrón, uno de los emblemas de la educación por excelencia, al estar ubicado a sus espaldas, parece una burla más contra su terrible destino. El futuro ha quedado atrás, no hay nada por delante. O sí: la pesadillesca confirmación de que la vida siempre puede ser mucho más terrible de lo que uno se la imagina.

