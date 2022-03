Poca resiliencia

La oportunidad de sacar una enseñanza aparece en las instancias más inesperadas. Igual que la de poner en práctica lo que se predica. En China la enseñanza tiene por objetivo no solo proveer conocimientos, sino también desarrollar la capacidad de ponerlos en práctica. Saber es saber hacer. A pesar de los amistades orientales que ha desarrollado el albercristinismo, no es algo que parezcan haber aprendido ciertos funcionarios que “no funcionan” , como dice Cristina. Que para Alberto no son los mismos. Por eso, al final, terminan empatados y el Gobierno, empantanado.

El que nunca imaginó cuán pronto debería ejercitar sus saberes es el funcionario más breve de Fernández, cuyas funciones abortó el temor al riesgo de provocar a una sociedad a la que se le está agotando el stock de la paciencia. Fernando Melillo, el frustrado subsecretario de la nonata Unidad de Resiliencia Argentina, quedó ahora obligado a demostrar su “capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos”. Que de eso se trata la resiliencia. ¿Volverá si aprueba el examen de pasar del dicho al hecho? Todo dependerá de lo que haya aprendido Fernández. Saber es saber hacer. Si no, que se lo pregunte a su amigo Xi Jinping.