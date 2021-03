Policía y delincuentes, la otra grieta

Desde el retorno democrático las instituciones militares, de seguridad y las policías siguen cargando con el estigma de “represoras”. No con la acepción de represión legal de actos ilícitos –externos o internos– sino con la etiqueta de asesinos con uniforme. Esta estigmatización no se detuvo nunca desde el retorno democrático y sigue respondiendo al esquema de la dictadura. Es más, se ha profundizado en los últimos tiempos en discursos oficiales y no oficiales; en ámbitos académicos, políticos, judiciales, sindicales, familiares, etc. Y curiosamente, con ese sesgo, se transmite en no pocas Facultades de Derecho de las universidades argentinas.

Paralelamente, el delito –tanto el organizado como el improvisado– ha aumentado en forma exponencial. La constante improvisación en materia de prevención criminal, la nula actuación de la inteligencia –sólo reservada para el espionaje de peluquería– y los movimientos políticos espasmódicos, que se nutren de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y los estudios de redes sociales, han generado una disyuntiva casi neurótica: ¿qué hacer con el delito y con el delincuente sin denostar a la policía?

La paradoja nos lleva a una calle sin salida. El crimen y el criminal son tan antiguos como el hombre. Un poco –solo un poco– más “jóvenes” resultan ser las organizaciones para combatirlos. No es posible siquiera imaginar una comunidad jurídicamente organizada sin fuerzas del orden que aseguren la convivencia pacífica entre sus integrantes y un marco legal que regule su actuación. Paradójicamente, los grupos de presión que fogonean el odio a los uniformados admiran ideologías que poseen fuerzas policiales y militares notoriamente represivas de sus sociedades civiles. Allí están China, Rusia, Corea del Norte, Venezuela.

En las tres últimas décadas en la Argentina se ha instalado en ámbitos académicos y judiciales la doctrina abolicionista en materia penal. Entre sus disparates más notables podemos destacar la posición frente al criminal como “un individuo víctima del sistema capitalista que lo excluyó, quitándole oportunidades de optar por una vida mejor”. Mientras tanto, en este delirante contexto, las fuerzas policiales serían “las agencias del sistema represivo que seleccionan a los excluidos del mismo para saciar la sed de venganza de las clases acomodadas”.

Estas dos frases fetiches alcanzan para deleitar a profesores de grado y de posgrado en las Facultades de Derecho de la Argentina. Si se le suma alguna cita de Michel Foucault es suficiente para aprobar la tesis de grado y tener una puerta abierta para el doctorado. Si se conoce al dedillo la obra de Eugenio Zaffaroni y sus discípulos es suficiente para aprobar los exámenes en los Consejos de la Magistratura y acceder a los cargos judiciales con acuerdo del Senado (fiscal, juez, defensor oficial, asesor de incapaces).

En todos los casos mencionados la consigna imperativa es tener una mirada crítica hacia la policía. La policía es el enemigo. No me estoy refiriendo a los delitos que pudiesen cometer los efectivos policiales, que por supuesto son más graves por tratarse de ciudadanos que portan armas y uniformes. Solo estoy citando una postura ideológica frente a las fuerzas del orden en el corazón mismo del sistema penal del Estado. El problema que esto supone es mucho más grave de lo que parece. La policía es constantemente defenestrada desde el discurso jurídico-penal, porque es música para los oídos “progresistas”. Sin embargo, nadie se anima a blanquear públicamente esta realidad desde el poder político, ya que la comunidad pide a gritos mayor seguridad frente a la imparable escalada delictual.

Los gobiernos “serpentean” en sus declaraciones para no perder puntos en las encuestas, para no ser tildados de “abrepuertas” de los delincuentes, o de “fascistas”. Un día condecoran a los efectivos y al día siguiente los defenestran, siempre al compás de los análisis de las consultoras de opinión. La formación de los abogados, de los futuros magistrados y hasta de los propios policías, se enfrenta a una paradoja insana, a un dilema demencial. No es posible quedar bien con Dios y con el demonio. Ni siquiera mintiéndoles a ambos.

El delito debe perseguirse y sancionarse en el marco de un debido proceso legal que garantice –entre otras cosas– la defensa en juicio. El Poder Judicial cuenta para su trabajo específico de investigación judicial con las fuerzas de seguridad como sus auxiliares. Socavar la credibilidad de la institución policial –por el solo hecho de su existencia– y pretender que solamente ocupen un rol decorativo en la sociedad, es cometer suicidio. Alimentar esta grieta es el primer paso para debilitar la institucionalidad de la República.

Fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción n° 6 de La Plata. Miembro de Usina de Justicia

Marcelo Romero