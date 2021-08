Poné orden, Alberto

Si usted es argentino y tiene entre 18 y 30 años, sabe que puede inscribirse en la Policía de la Ciudad. Si tiene entre 18 y 70 años, es obligatorio que vote en las PASO. Y si ya nació y sigue viviendo en este querido país, sepa que los únicos consejos que podemos darle es que practique mindfulness o yoga, le receten un buen desestresante y se ajuste con fuerza el cinturón. Las turbulencias irán en aumento. Esto recién empieza.

Trate de olvidarse de la foto y del video de Alberto en Olivos secuestrado en el cumpleaños de Fabiola –que él no organizó– durante la cuarentena estricta. Deje de pensar en que Cristina le saca el micrófono y lo reta en público. No se haga drama porque el amigo Kici conjuga mal los verbos. Concéntrese en que quedan tres semanas en las que el Gobierno lo llenará de dádivas, le pondrá platita en el bolsillo, le frenará los aumentos, le propondrá volver a ser feliz y dejará un muerto descomunal para los dos años que faltan y el gobierno que venga. Pero vamos por parte. Tranquilo que, a pedido de Cristina, Alberto se va a poner los pantalones y va a hacer lo que haya que hacer con los funcionarios que no funcionan y, por ahí, con el Gobierno, que funciona feíto.

Mire todo lo que están anunciando: 150.000 pesos de préstamo para monotributistas a tasa cero, aportes no reembolsables hasta $100.000 para que estudiantes compren una computadora y el pago de la conectividad, la posibilidad de que internet sea un servicio público y la extensión de la Tarjeta Alimentar.

Tome aire que tiene que seguir leyendo. Un bono de 5000 pesos para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos; refuerzos de la AUH; un año de aporte jubilatorio por hijo por cada madre, que se incrementará a 2 años en caso de que haya accedido a una AUH por 12 meses consecutivos o no; el congelamiento de tarifas de servicios; la anulación de las concesiones de la Panamericana y del Acceso Oeste porque las pide Moyano para camioneros; la creación de más impuestos para financiar los planes sociales y las pymes, y la ampliación del presupuesto 2021 en 800.000 millones de pesos para llegar hasta fin de año, incluidas las elecciones.

¿Y la suba de la inflación?, ¿y la emisión monetaria?, ¿y la pisada del dólar?, ¿y el desbocamiento de los precios de las compras en el súper, de la vestimenta y el calzado?

“Alberto, tranquilo, poné orden, no te pongas nervioso y metele para adelante”, le aconsejó Cristina.

En cuanto a usted, querido lector, no se preocupe, no se ponga nervioso, vaya a votar y que Dios lo ilumine.