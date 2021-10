Ponele sí a todo

En 21 días y una noche sabremos si la profusión de promesas y el revoleo de “platita” para enamorar a los esquivos votantes del kirchnerismo en las PASO rindieron sus frutos o si se cumplirá el mantra “agarrá todo, pero votá lo que quieras”, que la abuela de Carlos Melconian solía repetirles a sus vecinos de Valentín Alsina hace mucho más de medio siglo. Desde el inicio del peronismo la política de seducción fue la misma, pero ahora parece escandalosa porque hay videos en las redes que confirman que siempre se intentó comprar a la ciudadanía con una bicicleta, un calefón, una heladera o hasta con unas zapatillas autografiadas por el candidato a gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.

Pero sofrenemos aquí la nostalgia porque es tan inconducente como el control de precios. Disfrutemos de este domingo y de los próximos 21 días en los que el Gobierno no podrá hacer anuncios de gestión. Ya tendremos tiempo para enterarnos del inédito Plan Quinquenal que nos quería ofrendar Juan Manzur, pero que se le complicó por el tiempo que perdió con tantas escalas entre el Aeroparque porteño y Washington por viajar en un coqueto jet de la provincia de Tucumán para darle al FMI garantías de austeridad y de compromiso con el gasto público.

Si “20 años no es nada”, como cantaba Gardel, 21 días son apenas un suspiro. Es cierto que nos quedan unos cuantos discursos oficialistas y opositores y el riesgo de que unos se mimeticen con otros. ¿No me cree? Recuerde que entre las PASO y las elecciones presidenciales de 2019, Mauricio Macri se puso al hombro la campaña del “Sí se puede”, aunque mucho no “pudió”, diría Axel Kicillof. Preste atención al giro que está dando Alberto Fernández hacia un mensaje positivo y profuso de “sí” para olvidar, entre muchas tragedias, los más de 115.000 muertos por la pandemia y la inseguridad arrolladora, y el fracaso frente a la inflación cósmica.

“Les pido que cuando vuelvan a votar en noviembre no se olviden, porque las opciones son siempre las mismas. Están los que le dicen no al trabajador y los que les decimos sí a los que trabajan. Los que le dicen no a la educación pública y los que apostamos por ella. Los que reniegan de la salud pública y los que la defendemos. Están los que quieren una Argentina centrada en un par de puntos del país y los que queremos que crezca y se desarrolle sin ninguna diferencia”, dijo Alberto Fernández en Comodoro Rivadavia. Los afiches detrás de él solo tenían el logo del Frente de Todos y un sol con un sí en el centro. Parece que si muestran los rostros de los candidatos se confirma su propio mantra “las opciones son siempre las mismas”.