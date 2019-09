Crédito: Alexandre Meneghini

La Habana, Cuba.- Podría ser una foto de Marcos López. Pop latino en La Habana, los colores contrastantes, el descapotable desinhibido y poderoso. Marcos López de visita en los años 70, una ráfaga de boleros sin tiempo, restos de brisa marina, largos días al sol. Pero no es Marcos López ni son los años 70. Sí se trata del Malecón y su tranquila manera de salirse del tiempo. Cuba es parte del mundo; Cuba sabe ocupar -a veces más, a veces menos- su lugar en la prensa internacional; pero Cuba también -y eso se respira en esta foto- es una suerte de enclave donde los relojes se empeñan en caminar distinto. Ahí está la parsimonia de los pescadores, el demorado oscurecerse del cielo, el auto que en otro lugar sería vintage, pero aquí no. No hay uno, sino múltiples tiempos, nos dice esta imagen con gusto a verano, lejano, apenas a salvo de la melancolía.