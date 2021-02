Por el retorno de Keith Jarrett

Cuando en octubre último Keith Jarrett reveló en una entrevista que sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares que le dejaron inutilizada la mano izquierda, la información se leyó como la desgraciada apostilla musical a un año ya desgraciado. La adversidad no tenía relación directa con la pandemia. Jarrett, en realidad, no daba conciertos desde 2017 , pero anoticiarse en esa instancia de que el pianista de 75 años tal vez no volvería a tocar con normalidad, y que casi seguro no lo iría a hacer más en público, de alguna manera duplicó la sensación de zozobra. Puede que siga sacando discos. Manfred Eicher, el histórico productor del sello ECM, se encargó de que todas sus legendarias maratones de improvisación fueran fielmente registradas, pero se rompió para siempre la confianza tácita de saber que Jarrett seguía ahí, impertérrito, en el ruedo.

Más allá de sus virtudes autónomas, hay factores sentimentales y biográficos en la música, al menos para los que la escuchan. No se necesita ser un idólatra de Jarrett –estoy lejos de serlo, contra lo que pueda parecer– para descubrir tras el anuncio que la vida personal, la propia, venía siendo ritmada casi desde el principio por la aparición de sus discos, incluso antes de saber de su existencia. El primero bajo su liderazgo (Life between the Exit Signs), de hecho, se grabó el año de mi nacimiento. Me topé por primera vez con el nombre de Jarrett muchísimo más tarde, claro está, en una revista musical en la que, para hablar del que era entonces su último opus, se ponía como ejemplo de extravagancia una compilación elefantiásica de varios vinilos (los Sun Bear Concerts, según deduzco ahora). A pesar de aquella sincronía natal, Jarrett seguiría siendo por un tiempo más parte de esa clase de literatura: en vez de escucharlo, leía lo que de él decían los críticos.

El contacto directo con su música se produjo finalmente –como pasaba por entonces, cuando no había las facilidades de hoy para acceder a esos materiales– por obra de la oportunidad más que del deseo. Fue gracias a la mudanza temporaria a lo de un amigo noctámbulo que escuchaba discos de Jarrett de manera casi en exclusiva. Hacía poco que el pianista estadounidense había empezado a explorar en formato trío (con Gary Peacock y Jack DeJohnette) los standards por los que hoy es quizá más conocido. No era lo que ese escuchaba entre esas paredes, en todo caso: The Köln Concert, la extensa improvisación que hizo la fama de Jarrett, solía ser de la partida, pero se frecuentaban sobre todo los discos más europeos, con My Song y el saxo de Jan Garbarek , tan pastoral, a la cabeza. Y también aquellos viejos proyectos experimentales, ultrasetentistas: Spirits, en que Jarrett tocaba desde una flauta paquistaní hasta el glockenspiel, o el extrañísimo Death and the Flower. Me doy cuenta ahora que todo aquello tiene algo casi geológico. Ya casi no escucho esas piezas ni The Book of Ways, aquel doble CD de composiciones en clavicordio que mi hijo, en un temprano ejercicio crítico, ahogó al año de edad en el fondo de una bañera. La diversidad estilística de Jarrett, a su manera, siempre alentó a que uno siguiera cambiando con ella.

Jarrett no tiene a favor como rasgos de carácter ni la modestia ni la simpatía. Lo única vez que pude escucharlo en vivo (desde el fondo lejanísimo de un superpullman) se mostró frío y protocolar, pero al menos no apostrofó al público, como al parecer acostumbra. Que el personaje no sea alguien con quien irse de copas prueba, si fuera necesario, que la música pasa por otro lado. Desde la noticia de que, si bien podrá haber nuevos discos, tal vez no haya nuevas grabaciones que puntúen los días por venir, no dejo de pasar Budapest Concert (el último, un concierto de 2016) y Jasmine, impecable registro con el bajista Charlie Haden . The Melody at Night, with You, sin embargo, vuelve en loop , sin querer, una y otra vez, a pesar de conocerlo casi de memoria. Es una grabación íntima, sencilla, el reverso de sus grandes proezas públicas. Lo grabó en 1998, solo, en su casa, después del síndrome de fatiga crónico que le impidió tocar el piano durante largo tiempo. Tal vez ese antecedente que se repite como un mantra, se me ocurre, esconda la promesa de un retorno posible.