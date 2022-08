Hace tiempo que venimos debatiendo sobre las causas que nos impiden crecer. Tener un rendimiento económico que, más allá de los componentes materiales, nos permita colmar la demanda laboral, generar trabajo y mitigar la pobreza. Las causas del crecimiento, como siempre, son múltiples. Pero hay una precondición que es común a todo: la inversión de capital. Los canales por los que la riqueza generada retorna al sistema productivo y multiplica las posibilidades de progreso.

Esta idea de la inversión como motor del crecimiento es vieja, pero no vetusta. Sigue teniendo la misma vigencia que cuando comenzamos a preguntarnos en qué consistía el desarrollo. Una época en que el Estado dirigista dio paso al Estado desarrollista, y que todavía conservamos como base para pensar el crecimiento. El Estado desarrollista piensa sobre todo en afianzar la inversión. En dejar el máximo nivel de capital posible en la sociedad y fomentar un planteo industrial. Es decir, confiar en el mercado (para asignar recursos) y hacer eficiente la ejecución del gasto.

No es que uno contradiga al otro. No es que si priorizamos lo privado resignamos el Estado. Por el contrario, supone un enfoque integrador. Cuanta mayor inversión privada haya, mayor posibilidad de actividad y recaudación habrá. Sabiendo esto de sobra, ¿por qué no despega la Argentina? Lo primero que debemos decir es que hay una competencia insana. Una dicotomía falsa entre Estado y mercado basada en la idea de que más mercado supone menos Estado, originando una ética maniquea.

La Argentina de hoy es inviable porque el nivel de captación de recursos es extremadamente alto y sustenta una lógica distribucionista que resigna lo estructural. La presión tributaria legal de la Argentina llega al 48% del producto. Se ubica entre los países de mayor presión fiscal del mundo. Si todos cumpliésemos la ley, el Estado se llevaría casi la mitad del capital que producimos. Esto no estaría mal si las remesas volviesen en desarrollo. En mejoras infraestructurales formadoras de un ambiente competitivo y generador de valor. El problema es que el nivel de retorno productivo de ese capital es críticamente bajo. Solo el 9%.

Ningún país del mundo puede aspirar al crecimiento si la tasa de devolución de las remesas tiene este nivel. Si la presión tributaria, además de inhibir la iniciativa privada, sostiene la ineficacia estatal. El Estado argentino invierte el 91% de lo recaudado en gasto corriente. Y solo una ínfima parte en inversión estructural. De lo recaudado, destina el 31% a salarios, el 25% a jubilaciones, el 16% a planes, el 8% servicios administrativos y el 7% a intereses de deuda pública. Esto es lo que estima el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Así las cosas, estamos ahogados. La presión impositiva se combina con la irracionalidad del gasto. Vivimos quitándole recursos a la sociedad para regresarlos en inversiones improductivas, destinadas a sostener el funcionamiento del “sistema”. Esto no significa que debamos destruir el Estado. Significa que el Estado se ha transformado en un gigante asignador guiado por una lógica clientelar.

Si revisamos la teoría, esto es lo que llamamos un Estado rentista. Una estructura gigante que además de gigante es improductiva. El tamaño no gravita si la inversión impulsa la economía (mejores obras, servicios, equipamientos e infraestructura social). Pero cuando los recursos desembocan en el alocado gasto corriente, entonces hay problemas.

Mientras esta ecuación prevalezca podemos enojarnos, discutir y fabular con planteos dirigistas. Pero nunca atacaremos la base del problema. Discutiremos cosas pequeñas mientras frívolamente ignoramos nuestro persistente dilema estructural.

Doctor en Ciencia Política; director del Centro de Estudios de Gobierno-UCA Campus Rosario