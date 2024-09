Porque te quiero, te chicaneo

Escuchar

No sé a usted, querido lector, pero a mí me aburre ver a nuestros dirigentes políticos chicaneándose todo el tiempo. Además, casi siempre desembocan en lo mismo: se mandan unos a otros al psiquiatra .

Volvió a ocurrir la semana pasada. Sin nombrarlo, Cristina sugirió que un ordenador profesional de cabezas atendiera a un senador de su propio palo. Se trata de José Mayans, quien chicaneó en el recinto del Senado a la vicepresidenta Victoria Villarroel recordándole que ella había llamado “ jamoncito ” a Javier Milei. Y fue por más: dijo que veía a Villarruel muy cercana al pensamiento peronista, por lo que había que “profundizar la amistad ” de su partido con la dirigente libertaria.

“Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, posteó Cristina. Y Mayans le respondió: “ ¿Y qué hacemos con los que pusieron a Alberto [Fernández] como presidente del Partido Justicialista?, ¿los mandamos también al psiquiátrico?”

Antes de seguir con tan elevado intercambio filosófico, abrimos un paréntesis para aclarar que ambos deberían haber dicho peritaje y no pericia . Por más que se repira y se repita, pericia significa habilidad, sabiduría, experiencia. Lo correcto sería enviarlos a hacerse un peritaje, es decir, una evaluación psiquiátrica, una valoración, una estimación, un informe. Pero volvamos a las chicanas.

En la literatura “chicanística” hay quienes juran y perjuran que dirigirse a otros de esa forma es reconocerles entidad . Vendría a ser un “ porque te quiero, te aporreo ”. El que chicanea quiere que la cosa crezca, seguir teniendo protagonismo directo o pasar a estar en boca de quienes, con nuevas arremetidas verbales, le aseguren un protagonismo aunque sea tercerizado. Ahora, ¿por qué ser agresivo si esa misma bibliografía ha acuñado tan lindas y picantes frases para azuzar al otro?, ¿por qué no evitar caer en el lamentable recurso de apelar a una enfermedad para aguijonearlo?. Van algunas ideas recogidas de ese vasto saber popular. Dijo alguien: “ El tiempo pone a cada uno en su lugar: cada reina en su trono, cada payaso en su circo ”. No me diga, querido lector, que no es preciosa.

Otras frases deliciosas para dejar al otro fuera de combate sin apelar al Lerú de los padecimientos físicos o psicosomáticos: “Te busqué en el diccionario y no significás nada”; “te diría perro, pero te falta lo fiel”; “ toda persona tiene derecho a ser estúpida, pero algunas abusan del privilegio ”; “por favor, no interrumpas mientras te ignoro”, “no robes, el gobierno odia la competencia”; “un día se pondrán de moda los imbéciles y no van a saber qué hacer con la fama”; “que no te responda ya es una respuesta”; “hacé algo productivo en tu vida, dejá de ser vos mismo”; “si vas a cometer errores, que sean nuevos”; “no te tomes la vida en serio, porque no saldrás vivo de ella”.

Y una especial para el cierre: “ La luz viaja más rápido que el sonido. Es por ello que algunas personas parecen brillantes hasta que abren la boca ”.