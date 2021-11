Presupuesto, con el relato a cuestas, suplencias docentes

Presupuesto

El proyecto de presupuesto para 2022 reduce en un 6,2% el porcentaje destinado a la educación. ¿Será para mejorar el año y medio sin escuelas por la pandemia? Después de más de 70 años el peronismo reedita el “alpargatas si, libros no “.

Horacio G. Gotta

Con el relato a cuestas

El kirchnerismo basa el apoyo y seguimiento de algo más de un tercio de la población en la construcción del relato que lo acompaña desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner. Tuvo gestos de sobreactuación con la orden de bajar el cuadro de Videla y de tergiversación de la realidad en aquel pedido de perdón desde la ESMA el 24 de marzo de 2004, ante las Madres de Plaza de Mayo, por “no haber hecho lo suficiente” ignorando el Nunca más, el juicio a las juntas y fundamentalmente al no mencionar al doctor Alfonsín (aunque días después debió retractarse y pedir disculpas). Con ese mismo método argumental reinstaló en la militancia la dicotomía antagónica “amigo-enemigo” (aquel que pensara distinto a nosotros no era un adversario, era un enemigo). Tal vez por ello nadie se haya animado a parar el alegre festejo de la derrota-victoria en el búnker electoral, el domingo pasado. Tres días después el Presidente, que había convocado a la Plaza de Mayo a festejar el Día de la Militancia, hizo propia una cita de Almafuerte para explicarle a su gente (numerosa, por cierto) “que el triunfo no es vencer, sino no darse nunca por vencido”.

Desde aquí aporto otra cita célebre: “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”

Otto Schmucler

Suplencias docentes

Mi nombre es Marcelo, tengo 46 años y hace 10 que tengo un local comercial en la localidad de San Martín de los Andes, Neuquén. No me quejo de mis ingresos, pero sí de todas las obligaciones impositivas a las que no escapo y que cada vez son más. El ciudadano común suele protestar por la cantidad de políticos a los que hay que solventar con los impuestos, pero es también muy indignante la carga salarial de los empleados públicos que debemos sostener. En particular, me refiero al área de educación y al plantel docente. Es infernal la cantidad de maestros suplentes por las suplencias que deben cubrir: los argentinos pagamos dos, tres y hasta más veces un mismo cargo docente. El día que a los profesionales de la salud les quiten su matrícula por firmar o ser “tan contemplativos” en emitir certificados médicos que amparen a los docentes, o bien, el día que a esos docentes se les dé su liquidación final y no puedan ejercer más sus funciones en la planta pública van a empezar a valorar más los esfuerzos que muchísimos contribuyentes hacemos. Con conocimiento de causa puedo afirmar que las razones por las cuales se toman licencias algunos maestros, que se renuevan permanentemente durante largos períodos durante el año, hacen insostenible el soporte económico del Estado, y a largo plazo, para los que pagamos impuestos. Lo que hacen esos docentes que piden decenas de certificados médicos para cubrirse es un fraude al Estado, total, a fin de mes van a seguir cobrando su sueldo. Y esto sin contar los perjuicios que ocasionan a sus alumnos y a sus superiores. Y tampoco pretendo describir en detalle la cantidad de docentes que sacaron provecho de la pandemia argumentando no poder ser presenciales ante el riesgo de contagio, mientras realizaban actividades fuera del ámbito escolar con contactos interpersonales mucho más riesgosos.

Me exaspera que los políticos de turno no tomen cartas en el asunto para erradicar estas prácticas, que generan una carga pública inútil que cada día nos hunde un poco más.

Marcelo Cerioli

Cerrar la brecha

El Estado pone su esfuerzo en un solo sector de la sociedad, que vive en la extrema pobreza, y parece rechazar al sector que a través de su trabajo logra vivir con una cierta capacidad económica. El Estado debería trabajar entonces para poder beneficiar a todos los que integramos la sociedad argentina, y poder cerrar la brecha que nos separa en la actualidad.

Eugenia Sender

DNI 2.815.449

La espera de Gonzalo

Gonzalo es un joven discapacitado, que el 3/6/2019 perdió a su madre, de 50 años, su único sostén. El dictamen de la comisión médica, requerido por la Anses, dice: “Incapacidad del 70%, existente a la fecha de nacimiento, a los 18 años y al fallecimiento de la madre, síndrome paraparético de grado severo, vejiga neurogénica, valvulodependiente”. Pero la Anses deniega la pensión sin remitirle nunca la resolución. Por lo que, en la feria de 2020, se inicia el pertinente amparo, que origina la sentencia del JFSS Nº 1, del 02/06/2021, cuyo art. 3 dice: “Ordenar a la parte demandada para que en el término de 30 días emita una nueva resolución, otorgando al Sr. Gonzalo... el beneficio previsional de pensión directa con relación a la causante considerada como aportante regular con derecho…”. La Anses apela fuera de término, por lo que el fallo queda firme y el organismo no cumple hasta la fecha con la sentencia, a pesar de los reclamos personales y por nota remitida a la directora ejecutiva de la Anses. El juzgado la intima dos veces, por 5 días. Ante un pedido de audiencia de Gonzalo para explicar personalmente su desesperación, el juzgado intima nuevamente por 5 días bajo apercibimiento de citar a la titular de la Anses. Es un amparo, los plazos son de horas. Llega la feria judicial en pocos días más y Gonzalo seguirá sin pensión y sin obra social, que para él es imprescindible. El 4 de mayo de 2021 la Corte Suprema en autos “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad” sostuvo: “... el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida, que está reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema; fallos: 328:4640)”.

Ruego encarecidamente a quienes puedan que ayuden ya a Gonzalo.

Liliana Beatriz Millo

DNI 10.200.165

