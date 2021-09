Primavera libre

Y, al final, llegó la primavera, que la sangre altera, como cantaban The Sacados. Tanto se alteró que, después de dos otoños, el nuevo gobierno decidió que floreciera la libertad, podada por la pandemia el 20 de marzo de 2020, cuando todavía en la Argentina no era ni epidemia. Claro que antes de la primavera llegaron las elecciones primarias, donde no florecieron mil flores, como pedía Néstor, sino que al FDT se le marchitaron cuatro millones de boletas. Aunque la frase mucho se ha repetido, poco se dice del origen de aquel arresto poético del padre fundador del kirchnerismo, que no era un lírico. Toda una curiosidad es que la frase remita a la Campaña de las Cien Flores, impulsada en 1956 por Mao para alentar la crítica libre a su revolución. ¿Otra influencia del Chino Zannini?

Lo interesante (o inquietante) es que el Gran Timonel segó la campaña muy pronto. Un año después, los chinos que habían abusado de la libertades concedidas por el líder fueron reprimidos durante la Campaña Antiderechista. Algunos le adjudican a Mao un error táctico, pero él mismo reveló que había logrado su propósito de “atraer a las serpientes para que salieran de sus cuevas”. Tranquilos, la historia no se repite. Por las dudas, ofidios, en guardia.