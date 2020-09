Pronóstico del tiempo: cómo viene la primera semana de septiembre

Fuente: Archivo

Lunes: el invierno no se rinde

Arranca una semana fresca en el Río de la Plata signada por la falta de viento norte. La mañana de hoy será la más fría de toda la hilera con un piso térmico de 3°C en el cemento porteño y 1°C en la zona suburbana. Por suerte se estima viento leve y hasta calmo evitando baja sensación térmica en un amanecer donde el cualquier racha de viento podría llevar la percepción a bajo cero. Se proyecta un día con poca nubosidad, baja humedad y marcada amplitud térmica con el mercurio recuperándose hasta 16°C en una tarde apenas fresca. Hacia el final del día el invierno saca chapa con un nuevo ingreso de aire frío, se intensifica el viento y el cielo se nubla por completo.

Martes: ventoso e inestable

Para mañana tendremos un día a puro viento y nubarrón. Se viene otro frío amanecer con 6°C de mínima pero con bastante viento en superficie que podría llevarnos a una sensación térmica de 3°C. No va a ser fácil caminar esas cuadras hasta la parada o la estación soportando las bajas temperaturas y el chiflete constante en superficie. Las nubes se mostrarán amenazantes durante todo el día, especialmente hacia la tarde y noche donde alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría. Promediando la jornada comienza un evento de ráfagas del este, no importa lo que cuente el termómetro, los que estén a merced del viento fuerte la pueden pasar mal. La máxima se calcula en 15°C vespertinos y un cierre nocturno con 11°C con chance mas alta de lluvias cerca de la medianoche. La atención meteorológica se posará en la probabilidad de precipitaciones en el centro del país que nos permita mitigar los focos de incendio forestales y el escenario de sequía.

Miércoles: lluvias y ráfagas

Si hay un día a evitar para aquellos que tengan que hacer algo al aire libre o que demande moverse en la vía publica, ese es el miércoles. Jornada realmente adversa para andar por la calle con ráfagas frías, baja temperatura y probabilidad más alta de precipitaciones. Se vuela todo al amanecer con rachas de hasta 50 km/h que sacudirán puertas y ventanas. La mañana transcurre en 9°C con cielo completamente nublado y la posibilidad de caminar con el viento y la llovizna permanentemente en la cara. El mercurio no puede progresar en un día sin sol y ráfagas frías recortándose en solo 13°C por la tarde. Pésimo día para el cadete y los repartidores en bicicleta.

Jueves: vuelve el sol

El jueves nos devuelve el sol y calma al viento. La mañana no es tan hostil para los laburantes con 10°C de salida y sin chiflete. Los nubarrones se corren, Febo asoma para darle paso a una jornada atmosféricamente más tranquila que las anteriores. La tarde se proyecta un poco menos fresca con el mercurio superando los 15°C.

Viernes: tarde templada

A partir del viernes el termómetro levanta el perfil haciendo las delicias de los friolentos. La veleta se mueve por todos los cuadrantes, se retira la nubosidad baja y el sol encuentra mucho más espacio para mostrarse. La mañana abre con 11°C sacándonos del segmento de bajas temperaturas con viento leve en superficie. Antes del mediodía empieza la carrera del mercurio buscando superar los 19°C vespertinos en lo que sería la mejor tarde de toda la semana. Será, por lejos, el mejor día para aquellos que tengan que andar por la calle o quienes quieran planificar alguna actividad al aire libre.

Ya hablamos varias veces sobre el desfase de las estaciones. Con septiembre empieza la primavera meteorológica, para su versión astronómica habrá que esperar hasta el equinoccio del 22 de septiembre, a las 10:31 horas. Al frío no le queda mucho tiempo, el sol va ganando un poquito más de potencia y a su vez más espacio de insolación con amaneceres más tempranos y atardeceres más tardíos. Repasemos la estadística del noveno mes del año.

Temperatura media: 14,8°C

Máxima media: 19,6°C

Mínima media: 10,6°C

Máxima absoluta: 10 de septiembre de 2013 con 35,3°C

Mínima absoluta: 14 de septiembre de 1925 con -2,4°C

Septiembre mas templado: 2018 con una media mensual de 17,4°C

Septiembre más fresco: 1911 con una media mensual de 10,7°C

Precipitación media: 73,3 mm

Septiembre mas seco: 1973 con 1,7 mm

Septiembre más lluvioso: 1945 con 260,1 mm

Septiembre suele presentar las clásicas tormentas equinocciales o de transición y muestra una drástica reducción de la niebla matinal.

Eso es todo, quizás el mayor consejo que se puede dar es evitar relacionarse con toda aquella persona que pronuncie septiembre sin "p".

Que tengan una gran semana

