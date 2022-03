Putin: amigos son los amigos

La relación entre el kirchnerismo y la Rusia de Putin merece una lectura más atenta a la que estamos realizando los argentinos. No alcanza con condenar en la ONU la invasión rusa a Ucrania días después de que el propio presidente Alberto Fernández invitara a Vladimir Putin a utilizar a nuestro país como cabecera de playa para desembarcar y expandirse en América Latina, porque hay una historia conocida que los une, no se puede tapar el sol con la mano.

No importa si Rusia tiene petróleo, dólares o tecnología, eso pasa a segundo plano cuando se trata de analizar el comportamiento de un líder que viola sistemáticamente los derechos humanos en su tierra y en otros países. El Gobierno y casi la totalidad del kirchnerismo es demasiado benévolo, comprensivo y se dice amigo de quien hoy pone en jaque la paz del mundo. Esa es una definición política acorde con lo que vivimos hoy, añadiendo que nadie puede decir que la decisión del líder ruso los tomó por sorpresa. Incluso, con antelación, el kirchnerismo tiene firmados acuerdos para que miembros de nuestras Fuerzas Armadas reciban adiestramiento militar en Rusia, justamente de manos de un ejército invasor.

Y esta relación avanzó y se consolidó aun sabiendo quien estaba del otro lado. Lo de Ucrania no es nuevo, la Rusia de Putin ya había usurpado su territorio soberano años atrás, como lo hizo en Chechenia, Azerbaiyán, Georgia y también en Kazajistán, reprimiendo a sangre y fuego. Además, Putin conoce muy bien nuestra región y sin dudar apoya a regímenes totalitarios en América Latina, como las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, como también es responsable del ataque a los derechos y libertades en muchos países promoviendo movimientos populistas que pretenden acabar con la democracia. El de Putin es un régimen sin restricciones morales y que no cuenta con convicciones democráticas. Es un gobierno autoritario, homofóbico, que se jacta de serlo.

Con la Argentina tiene una deuda particular que nos costó muchas vidas, por supuesto, con la complicidad del gobierno de los Fernández, y está dada en el abastecimiento de la vacuna Sputnik V, de la que tanto se habló por su falta de aprobación internacional, pero olvidamos reparar lo suficiente en que Rusia no cumplió con lo acordado que, según el propio Fernández, eran 20 millones de dosis que íbamos a recibir en enero y febrero de 2021. Estas llegaron a cuentagotas y se retrasó el plan de vacunación justo ante la segunda ola de Covid-19 que nos tocó atravesar con gran parte de la población sin vacunas, lo que elevó la tasa de mortalidad a niveles superlativos. No podemos obviar que el gobierno argentino rechazó más de 11 millones de vacunas Pfizer para poder comprar más vacunas Sputnik, pero no cumplieron y los resultados fueron trágicos. Oportunamente, una misiva firmada por la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, al número dos del Fondo de Inversión Ruso, daba cuenta de la preocupación del gobierno no solo por la falta de vacunas sino por el incumplimiento en la entrega que impedía defender “el proyecto”. La pregunta está abierta ¿merece Putin la amistad de nuestro pueblo y la alianza estratégica que propone el gobierno argentino? Sin dudas la respuesta debería ser contundente: no, bajo ningún punto de vista.

El régimen de Putin ya era lo que es antes de la invasión a Ucrania, estaba a la vista de todos, por eso también es difícil de descifrar el mensaje de la líder del oficialismo, Cristina Kirchner, cuando habló, a través de su cuenta de Twitter, de un “doble estándar de las grandes potencias”, lo comparó con Malvinas y nunca se refirió a lo sucedido en Ucrania como un acto violatorio de la soberanía y la integridad territorial. Cristina le dio “letra” a los propios, pero también fue cuidadosa obviando mencionar a Putin con la intención de cubrir un poco a quien se mostró más de una vez como un líder autoritario con el que su sector tiene estrechas relaciones diplomáticas y políticas, para así no exponer su responsabilidad sobre las muertes, los cientos de miles de refugiados, los ataques a la población civil y la innumerable cantidad de crímenes que cometen las tropas rusas en esta invasión.

A la vicepresidenta le gusta manifestarse como una líder analítica que comprende un poco más allá de todos los mortales los hechos que afectan y afectaron a la Argentina y al mundo, claro que lo hace de modo tan sesgado que da la impresión que solo importa decir y observar lo que le conviene, más allá de que detrás de ciertas omisiones y en defensa de ciertos amigos, se oculte la cara más cruel de una guerra. Cómo si eso fuese secundario o como si algo que no nos afecta directamente se debe interpretar como si no sucediera.

Si para defender lo indefendible es necesario mirar y rescatar solo una parte de la historia y utilizar el “doble estándar” con el que se señala a otros para analizarlos, pareciera ser que no importa tanto que la guerra suceda mientras no afecte esa relación amistosa.

Y en política hay determinados momentos donde a algunos amigos vale la pena soltarles la mano.