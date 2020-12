¡Qué Navidad!

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 20:39

"No queremos perder lo ganado con una vacuna tan próxima".

(De Ginés González García).

Si las recomendaciones para ver el eclipse solar nos parecieron muchas, ni le cuento, querido lector, las que se vienen para la próxima Navidad.

Hace ya varios días que distintos expertos pululan por canales de TV dando recomendaciones para pasar las Fiestas en medio de la pandemia. Sin dudas, hay que prestarles atención. El dilema es que algunos se vuelven tan detallistas que da ganas de decirle a la parentela que mejor nos vemos en Pascuas.

Sígame y verá que no le miento.

Lunes. Un señor del equipo del gobierno de científicos reclama lo que todos sabemos: distancia social, tapabocas, usar alcohol en gel y nada de andar a los abrazos. Todo bien.

Martes. Un médico pide usar cubiertos descartables, que cada uno lleve su vianda y reunirse al aire libre (¡Larreta: habilitá las plazas porque no todos tienen jardín!). ¿Y si llueve?, le preguntan. Entonces, adentro, pero la familia A en una punta de la mesa, bien separada de la familia B.

Miércoles. No llueve. ¿Qué precauciones debe tomar el cocinero?, le preguntan a una doctora. Es entonces cuando el tema empieza a complicarse. Enumera la señora: 1) es mejor que el parrillero haya tenido Covid (hay tiempo para poner un aviso en el diario si no conoce ninguno, querido lector); 2) que cada persona que vaya al baño lo desinfecte antes de salir (llevar guantes, esponjita y una mopa de bolsillo en bolsa de plástico con cierre hermético), y 3) a la hora del brindis, no chocar las copas, saludarse de lejos. Si es posible, como los orientales (le juro que lo escuché en la tele; no le miento).

Jueves: otro mediático del estetoscopio sugiere que, en caso de mucho calor, el aire del acondicionador apunte al techo, pero que el rebote no le pegue a nadie porque si hay un contagiado nos pasa el virus. Sin embargo, el jueves aclara: es bueno que el viento le dé a la abuela: hay que mantenerla fresca e hidratada, aunque solo con agua, porque si toma alcohol se va a querer abrazar con todo el mundo y eso está prohibido.

¿Qué hacemos con el tío Maxi disfrazado de Papá Noel? Que se meta en el baño con la laptop (el alcohol en gel, los guantes, la mopa.) y salga por Zoom para que los chicos no se le abalancen, a riesgo de que crean que lo tenemos secuestrado. Y ojo con darle al alcohol en gel al encender el petardo. Por las dudas.

Viernes. José Escalpelo agrega: hay que sacar todos los cachivaches para que no junten agua. ¿Por el coronavirus? No, por el dengue.

Mejor, quedate en casa.

Conforme a los criterios de Más información