¿Qué nos está pasando?

Cuando la salida estaba a la vista, cuando la famosa curva se aplanaba, recaemos. Y recaemos todos. París y Roma con toque de queda, como en los tiempos de los bombardeos. Entonces. ¿esto no se termina? ¿Para cuándo la vacuna, el imaginado salvavidas que demora y demorará en llegar?

Nuestro mundo es más científico que nunca, pero la ciencia ha mostrado sus límites. No todo es previsible

Nuestro mundo es más científico que nunca, pero la ciencia ha mostrado sus límites. No todo es previsible. Sus leyes existen y desde que Einstein formuló su teoría de la relatividad general, cada vez se afirma más la idea de que existen esas grandes formulaciones. Pero aplicarlas no siempre ofrece una respuesta clara y de ahí esa constante innovación que los premios Nobel, todos los años, nos traen con el reconocimiento a algo nuevo, que desplazó a una certeza o un vacío anteriores. Y bien, los virus son más imaginativos que los manuales y por eso los científicos muestran la relatividad de sus verdades, que se van instalando y superando. La cuestión es que los comunes no lo teníamos claro y de ahí nuestras perplejidades, ya que no contamos con otro lugar que la ciencia para buscar respuestas.

Caemos entonces en lo que decía Ortega de las épocas de crisis: "No sabemos lo que nos pasa: el hombre de hoy comienza a estar desorientado con respecto a sí mismo, dépaysé, está fuera de su país, arrojado a una circunstancia nueva que es como tierra incógnita".

El desasosiego empieza en las instituciones. "Estado de alarma" fue la figura jurídica que se invocó en España. "Estado de emergencia" en Francia y con él, toque de queda. O sea que se ha recurrido a los poderes extraordinarios, a los que las Constituciones reservan para los momentos críticos. Esto en democracias cabales, para no entrar en el resbaloso resto.

No es nada nuevo. En Grecia, el "Tirano" era el hombre de la emergencia, el nombrado para salvar a su pueblo ante un inminente peligro. Su modelo fue Pisístrato (607 - 527 a. C.), remoto antecedente también de nuestros líderes populistas. Tanto que hasta se inventó un atentado para armar una guardia que le permitió luego asaltar el poder. Gobernó por años, tuvo todo el poder en sus manos, pero mantuvo la fachada de las instituciones, realizó grandes obras públicas y nunca dejó de mantener la cercanía con los más pobres por medio de dádivas que si no cambiaban su situación, le generaban el modesto agradecimiento.

Más sofisticado fue en Roma el "Dictador", un magistrado que elegían los Cónsules de la República, conforme a un procedimiento especial y atribuían poderes extraordinarios para enfrentar la emergencia. Se usó con mucha frecuencia y más de una vez les fue complejo a los Senadores administrar la popularidad de quienes salían victoriosos de esas tormentas. Los últimos dictadores fueron Sila (138 - 78 a. C.) y luego César (100 - 44 a. C.), quien también supo ganarse el favor popular para legitimar sus poderes y acorralar a la aristocracia. Terminó con las "dictaduras" porque fundó el Imperio.

Estas evocaciones de lejanos tiempos no son recuerdos apolillados. Por el contrario, constituyen la expresión de la continuidad de los reflejos populares en las emergencias. Ante el temor se mira a quien puede mandar y se acepta que recurra a facultades tan excepcionales que en tiempos normales rechazaría. En una palabra, los períodos históricos cambian y se suceden, pero no la naturaleza humana: tiempo de temores es tiempo de tentaciones autoritarias.

El debate está abierto, desde la Argentina hasta España, desde Nicaragua hasta los propios EE.UU.

¿Las democracias realmente peligran? No estamos en la Guerra Fría, que nos trajo guerrillas y golpes de Estado. Los ejércitos se han replegado luego de que los años 80 los desplazaran y la democracia los acorralara. Pero los desequilibrios vienen de otros lugares. Uno institucional, la Justicia, hoy árbitro activo de problemas que el sistema político no logra resolver y termina llevándolos al dictamen de quienes estaban para dirimir conflictos privados y no el fiel de las instituciones públicas. También está la calle, el poder mágico de la calle, antes escenario de los caudillos populistas, hoy imprevisible amplificador de las convocatorias de las redes. Mubarak fue una de sus primeras víctimas. El gobierno de Piñera una de las últimas, que hubo de recurrir al expediente de preguntarle al pueblo si quería nuevas normas para preservar su estabilidad frente a la protesta iracunda.

Todo esto la pandemia lo ha puesto al rojo vivo. El teletrabajo desplaza multitudes. La caída económica destruye empleo por doquier. La educación no provee todavía suficiente gente formada para la nueva economía, mientras el avance tecnológico va rezagando a los hijos de los modos históricos de producir. Sin duda, el Estado tiene que ayudarlos, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde puede?

Este caldo espeso se va cociendo en la olla de una psicología de reclusión. El encierro en las casas angustia. La convivencia familiar se altera. Hasta el tapaboca pasa a ser una agresión a las libertades que los jóvenes de todas partes expresan con su enojo (y sus crecientes contagios).

Volvemos a Ortega. Nos pasa que no tenemos muy claro lo que nos pasa. Razón de más para refugiarnos en los pilares clásicos del sistema y no entregar nuestro desasosiego a la magia de los salvadores. El sistema. Nuestro sistema. El de la república, el que más libertad ha dado. El que más justicia ha hecho posible. El que debe asegurar el orden para que puedan resplandecer los derechos. El que tenemos que cuidar, más que nunca, de las acechanzas de gobernantes oportunistas o esos agitadores mediáticos que desde las redes multiplican enojos y explotan ansiedades.

