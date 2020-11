Realismo y pesadillas de Luis Buñuel

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 00:05

Mi admirado y temible Luis Buñuel. Una fría tarde de domingo, en enero de 1976, llegamos tres amigos y yo, en el coche de uno de ellos, a La Alberca, en Extremadura. Francisco Franco había muerto dos meses antes. Habíamos pasado el fin de semana en Salamanca, a cien kilómetros de La Alberca. Nos habían dicho que debíamos visitar ese pequeño pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico en 1940. La población se anunciaba y se resumía en su plaza principal enmarcada por una galería porticada, con casas de planta baja y uno o dos pisos, de construcción muy sencilla, con vigas de madera que prometían color local. Habían sido levantadas entre el siglo XVI y el XVIII. Vivían en ellas algo menos de 1500 habitantes. Las callejuelas eran estrechos meandros fijados en el tiempo.

Buscamos un bar para tomar un café. Lo encontramos, pero el domingo se convertía en salón de baile. Entramos. Contras dos paredes había sillas donde estaban sentadas las jóvenes; de pie, en las dos paredes restantes se apoyaban los muchachos, que se hacían bromas sin gracia relacionadas con las chicas. En el centro, se bailaba. Los hombres bebían para ocultar su timidez e incomodidad. Tanto los varones como las mujeres tenían caras rústicas, sin hermosura o delicadeza. Los muchachos más jóvenes nos miraban con sorna; el resto nos observaba con algo de curiosidad o fingían que no nos veían. Nuestra presencia les molestaba. Representábamos un mundo al que no tenían acceso. Salimos. Todo lo que veíamos tenía el pérfido encanto de pertenecer a un pasado supuestamente perdido en el que, afortunadamente, no teníamos que vivir. Las calles y las fachadas nos permitían soñar con una vida recoleta, íntima, junto al calor del hogar encendido porque estábamos seguros de poder huir de allí de inmediato. Me aparté un momento de mis amigos para estar solo y pude sentir en el silencio del anochecer la dulzura y el dolor de esa pintoresca cárcel al aire libre creada por hadas malignas.

¿Y por qué recuerdo ese lugar, apartado del mundo? Acabo de ver en el Encuentro de Cine Europeo, en streaming (www.cineueargentina.com), la estupenda película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas (2019), de Salvador Simó Buson y José María Fernández de Vega, que narra la filmación del documental Las Hurdes, tierra sin pan (1933), de Luis Buñuel.

Las Hurdes está a pocos kilómetros de la "suntuosa" La Alberca. En la década de 1930 era como si la zona viviese en la prehistoria. El director español tuvo la idea de hacer aquella película después de leer Las Jurdes, étude de géographie humaine, del hispanista Maurice Legendre. Había quedado impresionado por la pobreza y el atraso extremos en que vivían los pobladores de la región. La principal fuente de ingreso eran los magros subsidios del gobierno que recibían los habitantes por hacerse cargo de huérfanos de otras localidades.

Nadie quería financiar el proyecto de Buñuel. Uno de sus amigos, el artista anarquista Ramón Acín, le dijo que, de ganar la lotería de Navidad, le daría el dinero para que pudiera realizar el documental. Y, como en una película de Hollywood, Acín ganó la lotería y fue el productor de Buñuel.

Tierra sin pan empieza con imágenes de La Alberca. El día en que Buñuel y su equipo llegaron al poblado, see celebraba la fiesta anual en que los varones casados ese año, montados a caballo, al galope, arrancaban con las manos la cabeza de sendos gallos, colgados por las patas de una cuerda tendida en mitad de la calle.

La pobreza y el atraso que el director y sus técnicos descubrieron en Las Hurdes en los días sucesivos los golpeó. El bocio era la enfermedad inevitable de las aldeas. Pero también había paludismo y numerosos enanos y cretinos. Los niños desnutridos que morían en los caminos eran frecuentes. La carne de cabra era la única que podían comer los habitantes, pero sólo cuando los animales se despeñaban. Buñuel, para filmar la caída de una cabra, no vaciló en matarla de un tiro, según se muestra en Buñuel en el laberinto de las tortugas.

La miel era otro de los recursos de subsistencia para los hurdanos. Los propietarios de las colmenas de Las Hurdes eran de La Alberca y, en la primavera, las llevaban sobre asnos a Castilla. A menudo, alguna de esas sufridas bestias se caía y se rompían las colmenas; las abejas se echaban a volar y se ensañaban con los animales a los que mataban con innumerables picaduras. También en este caso, Buñuel, con el afán de mostrar la "realidad", la fabricó. Rompió una colmena contra un asno y filmó cómo los insectos taladraban al asno con sus aguijones. El aguijón de Buñuel me curó del pintoresquismo.

