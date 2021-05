Recuerdos imborrables de mi familia extendida

La semana pasada, cuando me enteré de la muerte del cantante italiano Franco Battiato (1945-2021), pensé únicamente en una canción, “Prospettiva Nevski”. Una línea de esa letra le da el título a una entrañable novela de iniciación de Mauro Libertella, El invierno con mi generación.

“«Prospect (avenida en ruso) Nevski» es la calle principal de Leningrado”, explica Eduardo Margaretto en su biografía de Franco Battiato de 1990. Y agrega: “Es un imaginario paseo a través de la fría avenida. Entre los fuegos de la guardia roja encendidos para ahuyentar a los lobos y las mujeres agachadas sobre los telares al lado de las ventanas, se encuentra, por casualidad, con la gracia nada natural de Nijinski, con Igor Stravinski, o con Eisenstein, el cineasta de la Revolución.”

La novela de Libertella está ambientada en un barrio del norte de Buenos Aires. Empieza una mañana de 1998, es el primer día de clases en el colegio privado donde el protagonista empezará a cursar tercer año y es el momento en que descubre a esa multitud de caras desconocidas que en sólo días o semanas serán el elenco estable de su comedia cotidiana. “En ese segundo ciego en el que nos instalábamos en un sector del aula y no en otro, se jugaba, para decirlo de modo dramático, el destino de nuestras amistades y, entonces, el futuro y la vida completa.”

Hice el secundario en la misma escuela donde había cursado la primaria, así que el primer día de clases corríamos con ventaja: con la mayoría, nos conocíamos desde el preescolar. De algún modo, los padres de mis amigos fueron una extensión de mi familia.

Esto viene a cuento de que un día antes de la muerte de Franco Battiato se murió, por Covid, el papá de mi amigo Carlitos. En estos tiempos, la muerte se nos hizo hashtag y lo que duele no es sólo la partida de los seres queridos, sino la imposibilidad del abrazo, del necesario ritual de la despedida, de compartir recuerdos. Habrá sido a fines de los 80. En el departamento de la avenida Gaona donde Carlitos vivía con sus padres, todavía estaban las cajas de juguetes donde había sido fotografiado mi amigo, incipiente modelo publicitario. Su papá ya había cambiado de rubro y se había metido en el comercio exterior. A la hora del crepúsculo, llegó de un viaje de negocios con telescopio de regalo. Celebro haber sido testigo de ese reencuentro. Recuerdo esa foto con su esposa, Estela, frente a la Muralla China y con ropas típicas, en el living de su nuevo departamento, en uno de los últimos pisos de una elegante torre de Palermo. Carlos y Estela nos alojaron, generosos, muchas veces en la quinta familiar. Recuerdo a Carlos defendiéndome del resto de la barra en algún episodio de bullying adolescente por algún gusto musical distinto al de la barra, el fin de semana del accidente fatal de Ayrton Senna. Con una sonrisa, Carlos amenazó a Carlitos: “¡Hay que respetar los gustos! ¿O acaso vos todavía no lees las historietas del Pato Donald en el inodoro?”.

Me siento un afortunado por esa(s) familia(s) extendida(s) que ya no frecuento, pero que me cobijaron durante tantos años. Me pregunto si Sergio habrá bautizado a su hijo, mi amigo Juan Pablo, en honor a las siglas de la gloriosa Jotapé, y dudo que su esposa, Susana, se sonría por ese hallazgo; añoro las milanesas más finitas del mundo de Liliana y los pasos de baile de Ernesto; evoco la convivencia ejemplar entre Luci y Bochi -separados- pero con sus respectivas parejas en los eventos escolares; en el Doctor Miguel, que acertó que mi cuello hinchado era producto de una mononucleosis, y en el helado que nos compró Cristina en una excursión al Parque Centenario. Espero que mis amigos tengan de mis viejos el mismo recuerdo afectuoso que tengo yo por los de cada uno de ellos. Y espero que las amigas y los amigos de mi hija nos recuerden, a su madre y a mí, con una sonrisa.