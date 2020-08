Apuntes de una distopía improbable

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 00:29

Me encantaban los relatos distópicos. Novelas, comics, películas: disfrutaba de la calidad de muchos de ellos y me solazaba en el morbo cuando no eran tan buenos. Fui feliz, de comienzo a final, con el film 12 monos, y aún más feliz cuando descubrí La jetée, el genial mediometraje de Chris Marker que le dio origen. El hombre Omega, con Charlton Heston, doblaje españolísimo y emisión televisiva, me inició en el sabor de las ciudades vacías y los sobrevivientes solitarios. Unos cuantos años después, películas como Invasión o Stalker serían la contracara sofisticada, incluso metafísica, de una misma, desolada pregunta por el final. Entre unos y otros -las maratones de catástrofes previsibles; las perlas de ciertas producciones de culto- el apocalipsis se teñía de un indefinible encanto.

El nacimiento de mi hijo puso fin a la adicción. Como si su presencia tornara insoportable la más mínima referencia al más improbable final. Y es extraño cómo, con el correr de los años -y muy especialmente con el correr de los últimos meses- me acostumbré a la idea de que aquellas devastadoras catástrofes que alimentaban vaya a saberse qué zona oscura de la fantasía, dejaron de ser el horizonte de una ficción para pasar a entretejer, casi sin metáfora, la pura y dura realidad cotidiana. Digo que es extraño porque no hay ni pánico ni amargura; solo un incrédulo asombro.

Hace unos días, me tocó, por primera vez desde que comenzó la cuarentena, hacer uso del permiso de circulación. Una serie de cortes de luz en la zona donde vivo hicieron imposible el trabajo remoto, y debí desplazarme a la redacción para poder seguir escribiendo. No solo fue la primera vez en cuatro meses en que me subí al auto; fue la primera vez en que circulé más allá del estrecho circuito de cuadras al que, como a todos, el virus me tiene circunscripta. Y si la distopía ya estaba -qué más distópico que los primeros días de cuarentena, su ausencia de niños en las calles, los transeúntes puro ojo y barbijo, el miedo como una nueva humedad ambiente-, ahora se sumaba la sensación del viaje en el tiempo. Del tiempo encapsulado, diría más bien. Porque a medida que avanzaba por avenida Córdoba, los afiches y publicidades me invitaban a espectáculos con fecha de marzo, de abril: recitales que nunca se hicieron, obras de teatro que nunca inauguraron, pero que los muros de la ciudad siguen ofreciendo, como si algo la hubiera congelado en un momento anterior. Al llegar al diario, me costó reconocer, tras su barbijo, a la persona que amablemente me pidió que le mostrara la muñeca, para tomarme la temperatura.

¿Cuáles son los mejores relatos fantásticos? Aquellos en los cuales el mundo se presenta absolutamente normal salvo en un pequeño desajuste, un mínimo desacople que lo trastoca. Subí las escaleras que subí tantas veces y vi los pasillos habituales, que estaban igual pero vacíos. O apenas atravesados con alguien con un tapabocas. Mi escritorio era el de siempre: la computadora, las fotos, los libros. Y el calendario, clavado en marzo. Agosto ya estaba a la vuelta de la esquina y mi escritorio, como encerrado en una tenue burbuja, permanecía anclado en un tiempo anterior. Solo el bambú de la suerte, algo mustio tras meses de soledad, daba cuenta de que no todo se había detenido.

"Estaba anunciado: 2020 es 20+20; ¡la cuarentena ya estaba ahí!", bromea una amiga en las redes. Y es cierto que, como en la ciudad, algo en nuestras vidas quedó más o menos detenido, más o menos anclado en lo que era cuatro meses atrás.

Pero no todo. El tiempo se congela en los afiches que anuncian los shows que nunca se estrenaron, pero está vivo, imparable, en el rostro de mi hijo y ese modo de anunciar la adolescencia que ya está, que se viene, que no pregunta por este año tan singular sino que avanza, irrumpe. Navega las aguas del presente distópico con una luz que lo desmiente.

