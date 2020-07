Relatos de un mundo que termina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 00:00

Delphine y Rose no se veían desde los tiempos de la adolescencia. Se reencuentran, ya adultas, en el pueblo vasco francés donde ambas nacieron, donde una de ellas vivió hasta el presente, al que la otra dejó para irse a París. "¿Te acordás de las mariposas?", le pregunta Delphine a Rose. Porque cuando las dos eran chicas, a la salida de la escuela, las mariposas eran una nube que las revoloteaba, se posaba sobre sus manos, migraba, leve, hacia las flores que asomaban en el campo comunal. "No ocurrió hace siglos -dice Delphine-. Eran los años ochenta". Rose reconoce haber olvidado por completo a las mariposas y su abundancia trémula. "Nos faltan y no nos damos cuenta -responde Delphine-. Es la extinción".

Esta escena tiene lugar en La mer à l'envers, la última novela de Marie Darrieussecq, que no es un libro dedicado a la temática ambientalista. Pero es un libro profundamente contemporáneo. Y, en tanto tal, registra -incluso en pasajes en absoluto centrales, como el que acabo de citar- lo más agudo del actual espíritu de época. La conciencia de que no atravesamos un apocalipsis, pero sí un final; la sospecha de estar caminando sobre los restos de algo que terminó, rumbo a una vida distinta, en la que habrá muchas cosas, pero no revoloteos de mariposas que envuelvan a los niños a la salida de una escuela.

Y hay una paradoja, porque La mer à l'envers, novela que captura de manera magistral la herida de nuestro tiempo es, a la vez, una novela que hace bien. Darrieussecq posee el don de ser cruda sin ser ominosa. Rose, el personaje central, es una mujer urbana inmersa en la furia, ansiedades, contradicciones y pérdidas con que este siglo sacude a los seres que lo habitan. Narradora y personaje despliegan un humor que nunca llega a ser cínico: su terreno es el de la benévola ironía.

La novela pone el foco en las migraciones masivas, ese fenómeno que sigue (pese a que la pandemia lo desplazó de los grandes titulares), y que interpela a las zonas más sombrías de la historia europea. Rose se vincula con un migrante que ronda los veinte años -la edad de su hijo mayor-, y en el que ella no puede más que ver una versión de ese hijo, con sus debilidades, bellezas y desquicios de adolescente. Solo que proveniente de África, con la piel oscura y desprovisto de casi todo; en especial, de un pasaporte.

El encuentro entre Rose y el joven Younès es, en sí mismo, una declaración del lugar desde donde escribe la autora. Rose, psicóloga especializada en niños, madre de familia y mujer que no termina de ponerle nombre a la crisis que horada su matrimonio, intenta disfrutar de un crucero por el Mediterráneo junto a sus dos hijos. Una madrugada, cerca de las costas griegas, la opulenta ciudad en miniatura se lleva por delante a una mísera barca de migrantes africanos. Sobrevienen los gestos del rescate, el amontonamiento de los rescatados en un rincón del barco, la animación fugaz de los pasajeros que asisten a las maniobras con la misma dispersa curiosidad con que días atrás siguieron la aparición de unos delfines. Y Rose divisa a Younès, y en él ve la imagen de Gabriel, su hijo, que duerme en su camarote.

Antes de publicar La mer à l'envers, Darrieusseqc realizó un reportaje sobre el campo de refugiados de Calais. La materia misma de lo que allí conoció se filtra en la novela y da carnadura al dilema de Rose, que quiere ser heroica -quiere proteger a ese chico, uno entre miles- pero no puede, no sabe, no se anima. El humor de la autora se imprime hasta en los epígrafes. "We can be heroes, just for one day", dice David Bowie, dando la bienvenida a la historia. Lo que sigue es la ternura ácida, el derrotero de Rose y su pequeño, enorme, dilema moral. La hazaña de Darrieusecq: mirar de frente la crueldad de una época sin renunciar ni al bisturí ni a la sonrisa. Tampoco a una reparadora humanidad

