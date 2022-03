Reloj impiadoso

Ya no se escucha el tic tac, porque la mayoría de los relojes son digitales, y perdieron la magia de marcar los segundos con el sonido impiadoso de esperar malas noticias. Es una pena que en la Argentina el tiempo no cotice en la bolsa: sería la única manera de hacerle entender a la dirigencia política que no es un recurso renovable y que su valor puede llegar más alto que las commodities o los minerales más codiciados hoy en el mundo.

Quizá por ser silenciosos y no estar amarrados en la muñeca de quienes toman decisiones, sino que están perdidos en los celulares entre las páginas digitales de los diarios, Twitter, Tinder, Waze y aplicaciones de pagos electrónicos, ofertas de turismo y restaurantes, es que los días pasan y el ultimátum de Matías Kulfas a los productores de alimentos se desvanece. “Les damos 24 horas; esto es una exigencia de que seamos responsables”, advirtió el ministro de Desarrollo Productivo, casi al mismo tiempo que el Gobierno tenía que desarticular otra oficina pública sin sentido como la profusa cantidad que se publica en el Boletín Oficial, una lectura no apta para cardíacos ni para los auditores del FMI porque deja al desnudo el crecimiento inútil y sostenido del Estado.

Detrás del atril, desde el que los funcionarios deben resolver la desbocada inflación que les jaquea el sueño del kirchnerismo eterno, Kulfas parece la versión descolorida de Kiefer Sutherland en su papel de Jack Bauer, el agente de contraterrorismo de la serie 24. Es una pena que la gestión de Kulfas, como la de todo el gabinete nacional, no se pueda ver con la pantalla partida y el reloj contando las 24 horas de las misiones casi imposibles de Jack Bauer, porque más que intriga y suspenso, movería a los ciudadanos de forma pendular entre el enojo y la carcajada. El enojo, porque ni a Galtieri le sirvió aquel ultimátum absurdo a los ingleses en 1982 –”si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”– y 74 días después llegó la rendición en Malvinas. Y la carcajada al ver a Alberto Fernández, en el indisimulable naufragio de su coalición de gobierno, pedir un aplauso por Cristina Kirchner, la instigadora de su derrumbe. Quizá, por una vez, el ultimátum debería plantearlo la ciudadanía: Kulfas, ¿usted en 24 horas podría admitir que es parte responsable del descalabro económico? Habría que poner los relojes en la hora 0 y, en un muy cómodo sillón, sentarse a esperar la respuesta antes de las 24.