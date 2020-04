Rescatando al soldado Alberto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 10:08

El bueno de Tom Hanks no puede creerlo. Después de haber sobrevivido al desembarco de Normandía, recibe la misión de exponer a todo su pelotón para intentar rescatar a un solo hombre, el soldado Ryan, perdido en combate en una zona controlada por los alemanes. El problema de Hanks en Rescatando al soldado Ryan , es que a pesar de ser un gran soldado no entiende nada de política. La vida del tal soldado Ryan puede que valga lo mismo que la suya y la de los otros hombres, pero su rescate tiene un valor extraordinariamente mayor, que solo sus jefes comprenden: el valor emocional, simbólico, de salvar al único sobreviviente de una familia de mártires, lo que ayudará a la sociedad norteamericana a aceptar las muchas muertes que faltan para ganar la Segunda Guerra .

La épica del rescate de Steven Spielberg se puede asimilar -como metáfora- a la que intenta Alberto frente a la epidemia del coronavirus. Nadie sabe si va a lograrlo, ni cuál será el costo en vidas y en recursos, pero su estrategia apela a ganarse el favor del lado sensible de la opinión pública. Alberto se rinde a los sanitaristas, se muestra decidido a cuidarnos sin importarle nada más. Pero, ¿no importa nada más?

La existencia de una aventura superadora, por supuesto, le sirve a Alberto y a otros para tapar las miserias del combate. Conocemos parte de la lista. La falta de un plan económico. La casi seguro fallida negociación por la deuda. La ausencia de gestión en los ministerios. Y las avivadas. Tanto en el gobierno nacional como en el porteño, reaparecieron los pillos de siempre, que mientras en la tele nos venden la épica del barbijo (el rescate del soldado) ellos hacen negocios con alimentos para pobres y barbijos para todos.

A la gran gesta se sumaron actores insólitos, como los pilotos del gremio de APLA , que viajaron a China para retirar insumos sanitarios pagados por el gobierno bonaerense. Los mismos pilotos que durante el gobierno anterior se cansaron de hacer paros sorpresivos, ahora dicen que esos vuelos demuestran la importancia de tener una aerolínea de bandera como Aerolíneas Argentinas . En realidad, que se sepa, cualquier avión de porte es capaz de ir y volver de China. Al gobernador Axel Kicillof le encantó el guión y aplaudió la llegada de cada uno de los vuelos como un general de guerra que recibe a sus héroes. Habrá que estar atentos a las compras de esos insumos. No sea cosa que también hayan costado demasiado caro .

Las avivadas llegaron a Comodoro Py, cuándo no. Tras el éxito del envío a casa de Amado Boudou , la Secretaría de Derechos Humanos intentó nuevos rescates. Luis D'Elía, Ricardo Jaime y Martín Baez . No lo lograron, por ahora, pero el intento sirvió para mostrar las distintas facciones que conforman un gobierno heterogéneo. No quedó claro si a Alberto lo caminaron o si fue él quien autorizó la jugada . Pero de la justicia federal se puede esperar cualquier cosa, aún en tiempos de cuarentena. ¿Ya nadie se acuerda del juicio oral al que Cristina asistía, como si fuera una sesión con su terapeuta, un lunes cada tanto? En el nombre de la lucha contra la pandemia, nada de eso importa. El objetivo común es superior a todo. El rescate del soldado perdido. O la pandemia maldita, que infectó incluso al bueno de Tom Hanks, ese héroe que no entiende nada de política.