Reseña: La fuerza de la no violencia, de Judith Butler

Judith Butler (Cleveland, 1956) ocupa, desde hace tiempo, un lugar central en la filosofía contemporánea. El género en disputa o Cuerpos que importan han resultado claves en la discusión en torno al sexo y el género de las últimas décadas. Pero su producción en el terreno de la filosofía política aborda una temática más amplia signada por cuestiones como la desigualdad o la opresión. Tal es el caso de La fuerza de la no violencia.

En el primer capítulo, Butler plantea tres preguntas: “¿Qué hace que una vida sea valiosa? ¿Qué es lo que determina la desigualdad a la hora de valorar diferentes vidas? ¿Y cómo podríamos comenzar a formular un imaginario igualitario que se integre a nuestra práctica de la no violencia, a la vez vigilante y optimista?”.

Las dos primeras preguntas van a ser pensadas en torno al concepto de “duelidad”. Hay vidas cuya pérdida se sufre o, al menos, se advierte, de modo diferente que otras. En términos de Butler, son “más duelables”. Las vidas –y las potenciales muertes– son valoradas de modo desigual. Plantear un imaginario igualitario requiere reformular la noción de individuo, considerada fundante de la política moderna. Desde Hobbes se ha instalado la escena en la que un individuo soberano se enfrenta a otro. Para Butler, esa escena borra una condición radical: nadie nace individuo. En el origen, está la interdependencia, no la autosuficiencia. Si se parte de un sujeto autónomo cuya independencia se pone en peligro, se abre el camino para la justificación de la violencia como “defensa propia” o “defensa de lo propio”, lo que llevará a acentuar las desigualdades.

Judith Butler, La fuerza de la no violencia

Si se hace, en cambio, de la dependencia una condición ineludible, la respuesta no será la independencia, sino la asunción de la interdependencia. Es allí donde toma cuerpo –literalmente– la posibilidad de una política de la no violencia. En palabras de la autora: “Es solo desde una renovada y revaluada noción de interdependencia entre regiones y hemisferios que podemos pensar las amenazas del medioambiente, el problema de la miseria global, el racismo sistemático, la condición de la gente sin patria” que permita “formular una nueva visión de la solidaridad y la no violencia”. Butler insiste en que “no violencia” no es sinónimo de pasividad. La resistencia firme, la persistencia en los reclamos requiere de una fortaleza que se alimente de formas transversales de solidaridad, pero sin las estrategias de una violencia destructiva.

La fuerza de la no violencia

Por Judith Butler

Paidós

Trad.: Marcos Mayer

265 páginas. $ 1190

Gustavo Santiago

