Retrato de un inmortal anónimo

Así como en las ciudades hay lugares casi secretos de una gran belleza, en las obras de autores menores, casi totalmente olvidados, hay verdades dignas de grandes autores. Estuve leyendo Times Was (El tiempo fue), el libro de memorias del pintor, novelista, dramaturgo, diseñador, figura social prominente y coleccionista de arte Walford Graham Robertson (1866-1948). En esas páginas encontré una reflexión muy certera: "Mezclarse con los Inmortales es una experiencia maravillosa, pero tiene sus dificultades. El paso del tiempo, algo que no cuenta para los Siempre (sic) jóvenes, parece pesar mucho más sobre sus satélites".

Robertson es, en cierto modo, un ejemplo de sus propias palabras. No fue un Inmortal, pero tuvo en vida luz propia. Pertenecía a una rica familia de astilleros y, de joven, frecuentaba los círculos sociales más empinados. Su tipo físico, alto, delgado, frágil, se correspondía con el ideal del esteticismo de la época. Por supuesto, era amigo de Oscar Wilde. Se llegó a decir que inspiró la figura de Dorian Gray. Robertson nunca fue un libertino, pero era el arquetipo de belleza y elegancia del movimiento decadente. Le encantaba el teatro. Ese muchacho que parecía a punto de quebrarse de fatiga por las molestias que le causaba la realidad, tenía la fuerza de un leñador para celebrar desde un palco a la inglesa Elen Terry y a la francesa Sarah Bernhardt.

Como coleccionista, Robertson fue "flechado" por la obra de William Blake. A los veinte años, ya tenía doce dibujos del poeta y pintor. Siguió coleccionando dibujos y pinturas del artista hasta 1938. En su ancianidad, dijo algo que muestra su deseo de ser recordado: "Siento que mis Blake representan una de las pocas excusas por mi existencia".

En 1894, el formidable pintor estadounidense John S. Sargent retrató por encargo a la madre de Walford. Mientras Sargent trabajaba en el rostro de Mrs. Robertson, de tanto en tanto miraba de reojo lo único que le interesaba: W. Graham Robertson, cubierto por un largo sobretodo que llegaba a pocos centímetros del piso, donde descansaba Mouton, su poodle.

Sargent se había dado cuenta de que la imagen del muchacho podía llegar a ser el ícono del movimiento decadentista y de una época. Por si fuera poco, estaba el abrigo con cuello de terciopelo, muy ajustado al delgado cuerpo de Walford. El artista no terminaba de entender: ¿por qué alguien tan fascinado por sí mismo como ese joven evanescente, con los medios técnicos para hacerlo, no había intentado autorretratarse? Se lo preguntó. Él le respondió "Porque no soy mi estilo". Sargent le propuso retratarlo y Walford aceptó: en el futuro, aunque nadie retuviera su nombre, el público no olvidaría su imagen.

Las sesiones de pose se prolongaron hasta el verano. El calor consumía al modelo. Éste, de pie, sofocado por el abrigo, apoyado del lado izquierdo en un bastón con puño de jade y con el brazo derecho en jarra, se mantenía en esa postura durante horas. Sargent quería que aquella figura fuera una línea vertical. Robertson insinuó la posibilidad de sacarse el sobretodo. Sargent le contestó con crueldad: "¡El retrato es el abrigo!". En una de las últimas sesiones, el pintor ciñó la prenda con broches. Advirtió que Walford se veía verde: casi asfixiado, estaba por desmayarse, Se había convertido en un mártir de la belleza, el narcisismo y la aspiración a ser Inmortal: un gladiador.

Todo Londres se enteró de que Sargent estaba creando una de sus obras maestras. Robertson invitó a varias de sus amistades a las sesiones de pose. Dos de los invitados pusieron como condición ir solos al estudio. Eran Sarah Bernhardt y Henry James, devenidos adoradores del joven.

Robertson escribió algunas comedias que tuvieron éxito; sus pinturas eran las de un diletante. Pero fue Time Was su obra más acabada. Era, a la vez, el relato de su vida, el fresco de una época y de sus protagonistas. Robertson se retiró de los círculos sociales ya en 1914. En 1939, donó el retrato de Sargent y numerosos Blake a la Tate Gallery: era casi Inmortal y casi anónimo.