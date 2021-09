Salir del paso

¡Marchen choripanes y bicicletas sin barbijos para hinchas y votantes! En el “Catalejo” firmado por mí el 27 de agosto pasado, reflexionaba sobre el hecho de que el 9 de septiembre, tres días antes de las PASO, el público volvería a la cancha después de un año y medio. Los hinchas presenciarían desde las tribunas el encuentro de los seleccionados de la Argentina y Bolivia en River como parte de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Aforo del 30 por ciento.

Tras las curativas PASO, las autoridades nos devolvieron el libre albedrío: dejaron a nuestro criterio el uso del barbijo al aire libre y el aforo en los estadios subió al 50 por ciento para el clásico River-Boca en el Monumental, el próximo 3 de octubre. Estemos alertas: nuestro destino, nuestro orgullo nacional están en juego en octubre y noviembre. El domingo 10, otra eliminatoria presencial: Argentina vs. Uruguay; jueves 14, eliminatoria Argentina vs. Perú, en River. Por último, dos fechas que nos salvan o nos hunden: el 16 de noviembre, dos días después de las elecciones, se juega la eliminatoria Argentina vs. Brasil en el estadio Bicentenario de San Juan. ¡Ah, los políticos y las pelotas! De fútbol, como diría la inalcanzable Mirtha Legrand.