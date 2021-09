Sarcasmo último modelo

Miércoles 15 de septiembre. Los zócalos de los noticieros en rojo catástrofe anunciaban “Crisis política”. Sobre ese zócalo, se veía la cabeza de Aníbal Fernández ojos desorbitados y barbijo, mientras negaba que hubiera crisis en el gobierno. Pausa publicitaria para promover un automóvil último modelo En off, se escuchaba una voz que decía: “Los argentinos somos así. Siempre para adelante”. ¿Quién habrá sido el publicitario que se atrevió a escribir esos sarcasmos? Tiene que haberlo hecho adrede, ya no hay seres humanos de ingenuidad Argentina Sono Film.

A veces, me pregunto si los dirigentes -políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, etc.- no serán actores de segunda contratados por empresas de entretenimiento para representar en un reality lo que han escrito uno o dos meses antes guionistas especializados. Un año después, estrellas de primera interpretarán a los de segunda en escenarios DeLuxe Color. En los créditos, se leerá: “Basado en hechos reales”. ¿Para qué esperar la deriva de hechos imprevistos y después grabarlos? Un buen guión, con todo planeado, hace la diferencia entre “la aburrida” Suiza y el music-hall trágico de una república para pantalla Fracaso Gigante ¿o término medio-ocre?