Se viene la noche

Nada de andar asombrándose. Está todo clarísimo. Si tenemos dólar oficial, blue, futuro, ahorro o tarjeta, turista, minorista, mayorista, solidario, cripto, soja, bolsa o MEP, contado con liqui y dólar fantasma –porque ya casi nadie lo puede comprar–, no hay razones para llamar al psicólogo cuando uno escucha decir que el ajuste en las tarifas de servicios no es un tarifazo, sino “ una redistribución de subsidios ”, como bien explicó Malena Galmarini, titular de AySA. Tampoco hay que forzar al neurólogo para que investigue por qué se nos produce un chispazo en la sala de máquinas cerebral cuando el secretario de Comercio asegura que “la inflación es una cuestión de percepción” o la vocera presidencial dice que “hay una sensación de estabilización en muchísimos temas” en el país.

No es un problema médico. Es de comprensión y adaptación lingüística . Después de tantísimos años de kirchnerismo ya deberíamos habernos dado cuenta de cuál fue el fracaso de la “mesa de los argentinos”: la heladera llena que prometió Alberto.

Hagamos un ejercicio. Vayamos al supermercado. Los valores de los productos no suben, “escalan posiciones”. Los Precios Cuidados siguen cuidados porque no hay inflación . Los envases no se achican para que le cobren más por menor contenido, querido lector. No es así. Solo comprimen el packaging para usar menos plástico y papel y contribuir con el cuidado del ambiente.

Si al llegar a casa se le corta la luz no es por desinversión . Esa es una mentira de los “medios hegemónicos”, a los que nunca les cayó bien la “matriz productiva diversificada con inclusión social”.

Si se le descongeló la merluza de camino a casa por el piquete en la avenida, no se queje . Ese es un piquete de los buenos, no como los de la abundancia. No culpe al Gobierno por endeudarse. Haga un mea culpa por el café y el aceite que debió comprar con el Ahora 12.

Y no farfulle porque se registró para que le quiten de a poco los subsidios y ahora se los arrancan de una. Agradezca el zarpazo . Le están acortando la agonía.

No maldiga al “plan platita”. Peor que usted está el Banco Central. No critique la sustitución de importaciones –usted ya sustituye primeras marcas por marcas innominadas– ni desprecie los swaps de China porque pronto va a ser usted el que le pida un swap al chino de su barrio .

Y hágame caso. No vaya al psicólogo ni al neurólogo. Todo se reduce a una sensación de orfandad en un país con dirigentes políticos sensacionalmente huérfanos de sentido común.