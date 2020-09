Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AP - Crédito: Manish Swarup

9 de septiembre de 2020 • 11:31

La imagen remite ligeramente a una aproximación voyeurista, como si el fotógrafo estuviera entrometiéndose en una reunión secreta, cuyos protagonistas permanecen en un conveniente anonimato, con sus presencias apenas fragmentariamente sugeridas por cuatro pares de piernas, dos de los cuales no estarían guardando entre sí la ya imprescindible distancia social. Esta impresión entra en conflicto con el ámbito en el que transcurre la escena: un vagón de tren de pasajeros, un servicio público que no tiene relación posible con el secreto. Sin embargo, la normalidad diferente (para no insistir en llamar nuevo a lo que ya no lo es) igualmente dota de singularidad la circunstancia. Restricciones mediante, encontrarse en un medio de transporte público y tomar registro de lo que sucede dentro de él tiene hoy ribetes de exhibición de un hecho privado.