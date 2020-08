Secretos en un submarino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 00:30

Georges Moentack fue uno de los personajes más paradójicos y, quizá, más misteriosos que conocí. Era un belga que tenía una firma de importación y exportación de maquinarias en el centro de Buenos Aires. Fue durante muchos años el compañero de Estela Canto, la autora del estupendo libro Borges a contraluz, a la que el autor de Ficciones le dedicó "El Aleph". El escritor se había enamorado de ella apasionadamente; ella, en cambio, lo admiraba, le teñía un profundo cariño como amigo, pero no lo amaba. Prefería los hombres aventureros a los intelectuales. Y Georges tenía algo de aventurero. A él y a Patricio Canto, el hermano de Estela, ésta les dedicó el ensayo sobre Borges. La dedicatoria a Moentack revela el vínculo que lo unía a los hermanos Canto: ". a Georges Moentack, que nos acompañó con su valor y su energía inagotable (.)". La palabra clave es "nos". Ese "nos" se refería a Estela y a Patricio. Georges se hizo cargo de ellos, como si fueran dos chicos, durante largo tiempo. En el edificio de la calle San Martín 945, Georges tenía tres departamentos en distintos pisos: uno era su oficina; en otro, vivía Estela; y en un tercero, Patricio.

En 1990, publiqué una larga entrevista a Estela en la revista dominical de este diario a propósito del libro sobre Borges. Patricio Canto ya había muerto. Su hermana jamás se recuperó de esa pérdida. Sólo la consoló, por un tiempo, el éxito de Borges a contraluz. En esa conversación, me habló de Georges como su esposo y me prometió presentármelo porque era un personaje muy "curioso". Llegué a ser amigo de Estela en los últimos cuatro años de su vida, pero sólo conocí a Moentack cuando ella ya había fallecido. El sábado 3 de junio de 1994, supe que Estela estaba internada en el Hospital de Clínicas. Fui a visitarla. En el Clínicas, me dijeron que había muerto y que ya se la habían llevado. Pregunté quién se había hecho cargo del traslado. La persona que había retirado el cuerpo era Moentack. Se aclaraba el vínculo: "Amigo".

Unos meses más tarde, Georges Moentack me llamó por teléfono y me invitó a almorzar. Era más bien bajo, pelado, con un poco de sobrepeso, rubicundo y simpático. Me dijo: "Siempre manejé mi vida como si fuera un submarino con compartimentos estancos. Quien está en uno de ellos, no sabe lo que pasa en el otro y viceversa. Su nota sobre Estela en LA NACION me causó una situación algo incómoda en mi otra casa, la de Coronel Díaz, donde vivo con, ahora, mi única mujer, Mary. Ese domingo estábamos leyendo el diario. Yo, la parte económica; ella, la Revista. De pronto, Mary interrumpió la lectura y me informó: 'Aquí, hay una entrevista a Estela Canto. Dice que sos su marido'. Debo pedirle disculpas: le aconsejé a Mary que no hiciera caso, que las revistas inventan. Mary hizo una mueca discreta, enarcó una ceja y suspiró. Seguimos leyendo. Ella tiene como hobby la encuadernación. Ya ve, una de mis mujeres escribía libros; la otra, los encuaderna. Mary es muy ordenada, nuestro piso brilla, uno se resbala. Cocina platos muy sanos. El departamento de Estela era un revoltijo; no le preocupaba mucho la limpieza. Todo lo que cocinaba era muy sabroso"

Durante la Segunda Guerra Mundial, Georges cayó preso de los alemanes y se ofreció para trabajar en la cocina: "Sisaba los ranchos. Ponía aparte unos pocos granos de azúcar de cada porción. Eso multiplíquelo por mil porciones y creará un mercado negro. Cuando reuní algo de dinero, me escapé. Con la paz, me vine a la Argentina". Aquí murió en 2004.

Mary me llamó unos años más tarde para que le aconsejara qué hacer con los papeles y la biblioteca de los Canto. Me dijo: "Yo no pudo destruir lo que no me pertenece. Ofrecí donarlo todo. Nadie lo aceptó. Llévese lo que quiera." Nunca más la vi.

