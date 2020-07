Semana machirula

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020 • 00:00

"Se dicen cada barbaridades que no tienen gollete".

(Del expresidente de Uruguay José Alberto Mujica)

Qué lejos que quedó el Día del Amigo en este extraño año bisiesto, marcado por la cuarentena eterna por el Covid-19. ¡Y pasaron apenas 6 días! Pero más que confraternizar, los políticos discutieron fuerte, pero no solucionaron nada. "¿Vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer?", lo frenó en seco la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, a su par bonaerense, Sergio Berni, que de los nervios parece que se tiró un café encima y después del incómodo encuentro minimizó con un "fue una reunión protocolar, diría que aburrida, sin nada de importancia". Las visiones distintas sobre las políticas de seguridad y la recurrencia de graves delitos en territorio bonaerense no le dan tregua a este "par de amigos" del poder.

Encima, la inseguridad siempre pone de mal humor a los ciudadanos y hace caer la imagen positiva de los gobiernos. Y lleva a más de un dirigente a comportarse como "un machirulo", como lo definiría la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para ejemplo, alcanza con el ataque del legislador porteño kirchnerista Leandro Santoro y, encima con problemas de concordancia verbal, a la exministra de Seguridad del macrismo: "Patricia Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado".

Para llenar la canasta, el presidente Alberto Fernández buscó intimidar a una periodista, Viviana Canosa, la segunda en apenas semanas. Había debutado con Cristina Pérez, que había tenido la osadía de preguntar lo que el poder no quiere responder. Menos mal que a Víctor Hugo Morales le dio explicaciones como un chico arrepentido de una travesura.

Mientras por estas tierras las confrontaciones verbales tienen menos estilo que jugador de paddle, desde Uruguay el expresidente José Alberto "Pepe" Mujica, no sale de su asombro por el comportamiento de sus vecinos y hasta niega su "afinidad ideológica" con el kirchnerismo.

"Gastan más energía en la polémica y en la discrepancia que en la construcción", graficó Mujica. Y concluyó con una visión casi demográfica del problema: "Ustedes están todos amontonados en la provincia de Buenos Aires y se dicen cada barbaridades que no tienen gollete". Gran verdad, Pepe: todos se entreveraron en agresiones, pero los problemas son los mismos: no sabemos si estamos atravesando la curva de Covid-19, no arreglamos la deuda con los bonistas, siguen perdiéndose empleos y lo único que se reactiva es el delito.

ADEMÁS