31 de octubre de 2019

Declaraciones de personajes muy periféricos de la política, como Dady Brieva y Pablo Echarri, compungidos porque el Frente de Todos "no arrasó" en las urnas, parecen hechas más a pedir de boca del antikirchnerismo, que así disfruta/padece de manera masoquista la confirmación de sus peores presagios. Obviamente, no existe un comando central albertkirchnerista que planifica estos exabruptos. Los muchachos se mandan solos como parte del folclore peronista, y esas ásperas incorrecciones nos mantienen entretenidos a periodistas y redes sociales que, en vez de ocuparnos de cosas importantes, perdemos el tiempo tratando de decodificarlas. Jetones a los que les gusta meter los dedos en el enchufe para que el movimiento nacional y popular no pierda su pátina de niños terribles que saben cómo irritar (y de paso infundir un poquito de miedo).

Me presento: soy el Nº 583 de una lista de "trolls y mierdas macristas" de más de 700 nombres que se acaba de viralizar en redes y que clasifica personas conocidas y tuiteros intensos. Consultados allegados al presidente electo alegan desconocer su procedencia. Pero ¿no podrían desmarcarse y condenar? Espero que no me tatúen ese número en el brazo.

